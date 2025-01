Asensio sbarca in Serie A: trattativa lampo, colpo Champions

Il talento ex Real Madrid ed attualmente al Paris Saint Germain Marco Asensio si prepara a salutare Parigi ed il suo futuro potrebbe seriamente essere in Serie A. L’obiettivo è quello di puntare in maniera forte sulla UEFA Champions League, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Siamo al cospetto di un talento purissimo del calcio internazionale, che nell’ultimo periodo ha visto la sua carriera frenare in maniera importante a causa degli infortuni con cui ha dovuto fare i conti. In tal senso, al Paris Saint Germain non si è, di fatto, mai ambientato e non è mai riuscito a brillare come, invece, era accaduto per molto tempo al Real Madrid.

Da tempo si parla di un suo addio alla città di Parigi ed ora a sorpresa arriva la svolta per il suo futuro. Un club di Serie A, infatti, ha messo seriamente gli occhi su Marco Asensio per portarlo in Italia e per dare un segnale a tutte le altre compagini del nostro campionato. E si tratterebbe di un colpo capace potenzialmente di stravolgere gli equilibri.

Lo spagnolo sbarca in Serie A: le ultime notizie

Ala che può agire tanto a sinistra quanto a destra, fa della classe, del dribbling e dei tiri di precisione chirurgica le sue armi offensive principali. Il suo piede mancino fa parlare da tanto di sé, anche se sembrava un po’ essere sparito, di recente, dai radar del grande calcio. In tal senso, attenzione a questo profilo per la sessione di gennaio.

Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, la Juventus fa sul serio per regalare Marco Asensio a Thiago Motta, che cerca un calciatore in grado di fare la differenza nel reparto avanzato. Si tratta di una pista che spiazza tutti, con la notizia che non può non riguardare da vicino anche il Napoli. Andiamo a vedere per quale motivo.

Asensio in Serie A, colpo per la Champions League

Con il suo addio si andrebbe a liberare il posto in casa Paris Saint Germain all’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia proprio a Parigi dal Napoli. Si è parlato anche di un possibile approdo di Asensio a Napoli come pedina di scambio, ma la pista a quanto pare non è mai decollata. Attenzione alla Juventus, che pare faccia sul serio per lo spagnolo.