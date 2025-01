Infortunio Buongiorno, nuova data del rientro: i tempi di recupero

L’infortunio di Buongiorno continua a creare apprensione in casa Napoli ed in tal senso arrivano delle notizie molto importanti da questo punto di vista. Per il centrale cambiano i tempi di recupero ed ora viene fissata una data per il suo rientro in campo a disposizione di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime.

Il suo impatto che ha avuto con la realtà di Napoli, nonostante il salto di qualità e di pressioni rispetto a quando era al Torino, è stato davvero impressionante. Con Amir Rrahmani ha composto sin dalle prime battute impressionante ed ai limiti della perfezione. Uno più bravo nelle letture e più ordinate, l’altro, il numero 4, praticamente insuperabile nell’uno contro uno.

Proprio per questo motivo il suo infortunio ha rappresentato una tegola pesantissima per i partenopei, che ora stanno facendo di necessità virtù. La solidità che ha dato Antonio Conte alla difesa, però, ha permesso a Juan Jesus di brillare e di esprimersi ad altissimi livelli. E non a caso il Napoli ha sempre vinto. Ora arrivano aggiornamenti importanti sull’infortunio di Buongiorno.

Infortunio Buongiorno, nuovi tempi di recupero: le ultime

Da tempo si parla del suo rientro in campo, dal momento che c’è una gran voglia di vederlo di nuovo in campo al centro della linea difensiva di Antonio Conte. In tal senso, è sfumata la possibilità di un suo sostituto da prendere prima del tempo in sede di mercato, visto che siamo giunti ormai al 14 gennaio. Andiamo a vedere come sta l’ex capitano del Torino.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro Buongiorno non sarà della partita, nonostante quanto stesse serpeggiando ormai da diverso tempo, per il testa a testa decisivo per la vetta contro l’Atalanta. Il giocatore, infatti, non ha ancora recuperato dal problema alla vertebra lombare. Andiamo a vedere la nuova data del rientro.

Napoli, il centrale verso il rientro: ecco la data del rientro

A quanto pare, infatti, Buongiorno ha messo nel mirino per il suo rientro la partita contro la Juventus, almeno per quanto riguarda la possibilità di vederlo rientrare inizialmente in panchina in una partita mai banale per un cuore granata come lui.

Allo stato attuale delle cose, dunque, l’opzione più accreditata è di vedere il numero 4 del Napoli in campo dal primo minuto solo per la gara contro la Roma in programma per il 2 febbraio.