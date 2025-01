Napoli, infortunio al ginocchio: attaccante KO, stravolti i piani

In casa Napoli arriva la notizia che lascia tutti di stucco e che riguarda le condizioni dell’attaccante. In tal senso, il problema al ginocchio dell’attaccante sembra essere piuttosto serio ed ora bisogna cambiare tutto. Si tratta di una svolta importante e che costringe Giovanni Manna a guardarsi ancora una volta attorno.

Come è noto, la sessione di gennaio è sempre estremamente delicata e complicata da gestire e da affrontare per le tante realtà. Del calcio italiano sicuramente, ma anche in ambito internazionale. In tal senso, ne sa qualcosa sicuramente il Napoli, che da qualche giorno a questa parte sta facendo i conti con il caso Kvaratskhelia che ha stravolto tutti i piani.

Il georgiano vuole andare via con il Paris Saint Germain che, dal canto suo, è invece pronto ad accontentarlo e ad accoglierlo. In tal senso, però, adesso il direttore sportivo Giovanni Manna, e non solo lui, deve fare i conti con un altro colpo di scena. C’è stato un problema serio al ginocchio che stravolge completamente i piani di mercato degli azzurri.

Gli azzurri cambiano i piani sul mercato: cambia tutto

Sostituire un calciatore come il georgiano è un qualcosa di estremamente difficile e delicato. Ancor di più se si tiene conto del fatto che siamo nella sessione di calciomercato di gennaio che, tradizionalmente, mette la strada sempre in salita. Difficile, infatti, che una big lasci partire i propri calciatori più forti. Ora, però, arriva un ulteriore ostacolo per il club di De Laurentiis.

Come è noto, infatti, tra i profili che il Napoli sta seguendo per la sostituzione di Kvaratskhelia c’è anche quello di Timo Werner, attaccante tedesco che può agire sia da centravanti che da ala sinistra. Adesso, però, il tedesco è andato KO per un problema al ginocchio, precisamente ai tendini. Come raccontato da Sky Sport, questo fa tramontare definitivamente la possibilità di vederlo approdare in azzurro.

Infortunio al ginocchio dell’attaccante: il Napoli cambia i piani

Giovanni Manna, infatti, stava provando ad assicurarsi Timo Werner con la formula del prestito visto che al Tottenham sta trovando poco spazio ed è attualmente di proprietà del Lipsia.

Da vedere adesso quale sarà il profilo che il Napoli sceglierà, con Alejandro Garnacho del Manchester United che resta il favorito anche per Antonio Conte.