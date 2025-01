Elmas ai bianconeri: trattativa lampo e firma

In sede di calciomercato arriva una notizia che sa tanto di svolta inattesa per la sessione di gennaio. L’ex calciatore del Napoli Elif Elmas è pronto a salutare il Lipsia, club con il quale sta continuando a trovare poco spazio rispetto alle aspettative. Si tratta di una trattativa lampo con i bianconeri che può portare alla firma.

Siamo al cospetto di un calciatore che ha un potenziale enorme ma che, fino a questo momento, almeno con i club, ha fatto una enorme fatica ad esprimersi pienamente. Ha sviluppato, però, la capacità di agire in più ruoli ed in più zone di campo. Sicuramente sa fare la differenza da trequartista, ma all’occorrenza può agire anche da interno di centrocampo.

Non solo, però, visto che a Napoli ha fatto cose a dir poco interessanti sia largo a sinistra che sul versante opposto. In tal senso, il trasferimento al Lipsia lo ha fatto ancora di più sparire dai radar, visto che con i tedeschi non ha praticamente mai trovato spazio. Adesso, però, per Elif Elmas arriva una svolta visto che è pronto a firmare con i bianconeri.

Il macedone pronto a salutare già il Lipsia: le ultime

Nelle scorse settimane si è parlato anche di lui in chiave Napoli, per un ritorno che potrebbe essere utile a tutte le parti in causa, come si suole dire. In tal senso, però, la pista al momento non è ancora decollata ed in tal senso chissà che qualcosa non possa cambiare in prospettiva futura. Adesso, però, arriva una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport Germania, infatti, c’è una squadra che è pronta a fare sul serio per Elif Elmas. Si tratta del Newcastle, che ha bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche e vuole sfruttare la situazione che si è venuta a creare nel Lipsia per provare ad assicurarsene le prestazioni a condizioni economiche molto vantaggiose.

Elmas firma con i bianconeri: trattativa lampo a sorpresa

A quanto pare, infatti, il Newcastle ha formulato anche una offerta ufficiale al Lipsia per assicurarsi le prestazioni di Elmas. Costato 25 milioni di euro dai tedeschi solo un anno fa, sta giocando davvero con il contagocce ed è dato in uscita ormai da diverso tempo.