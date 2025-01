David Neres nella bufera, duro attacco: “Discontinuo e non segna”

Per David Neres si tratta di uno dei momenti più esaltanti degli ultimi anni e, nonostante sia al momento la stella più brillante in casa Napoli, arriva adesso un duro attacco. Viene sottolineata, in tal senso, la sua discontinuità al pari del fatto che non sia particolarmente abituato a trovare la via della rete.

Ha avuto un impatto devastante sulla realtà napoletana al punto da rendere possibile un qualcosa che era considerato impossibile fino all’alba di questa annata. Ha, infatti, messo in discussione la titolarità di Khvicha Kvaratskhelia ed ha reso meno doloroso per il cuore dei tifosi il suo addio che sembra ormai imminente. E lo ha fatto con le sue straordinari qualità.

Sta avendo un rendimento impressionante, come detto, ed è allo stato attuale delle cose la freccia più pericolosa nella faretra di Antonio Conte. In tal senso, però, nonostante quanto detto fino a questo momento, nei confronti di David Neres arrivano adesso delle dure critiche. Andiamo a vedere per quale motivo l’ex Benfica è finito sotto attacco.

Il brasiliano del Napoli sotto attacco: le ultime notizie

Da quando è entrato nello scacchiere come titolare non ne è più uscito ed ha dato una accelerata impressionante al rendimento di tutto il Napoli. Complice il suo modo totale ed ubriacante di interpretare il ruolo di esterno a sinistra, totalmente diverso da Kvaratskhelia ma forse più adatto per quelle che sono le peculiarità di Antonio Conte.

Ha più di qualche perplessità, però, su David Neres il noto opinionista napoletano Enrico Fedele, che in una intervista a Radio Marte ha sottolineato come l’ex Ajax tende ad accendersi ed a spegnersi, dal momento che gli manca la giusta continuità e poi non brilla nella finalizzazione. E proprio questo rappresenta il problema principale per il Napoli.

David Neres, duro attacco: “Non segna ed è discontinuo”

Al momento, infatti, con il brasiliano al posto di Kvaratskhelia, il Napoli perde nella finalizzazione che rappresenta un problema che, comunque, la squadra di Antonio Conte sta provando a risolvere sin dall’inizio della stagione.

Dal punto di vista di Enrico Fedele, David Neres non ha sufficienti gol nelle corde, soprattutto nel momento in cui parte da sinistra. Come sempre nel mondo del calcio, il verdetto finale spetta al campo.