Ancelotti di nuovo in Serie A: esonero e colpo di scena

In maniera del tutto inattesa sta per finire una era: Carlo Ancelotti può seriamente lasciare il Real Madrid visti i risultati negativi che sta collezionando in questa stagione. Si tratta di un colpo di scena importante che spalanca le porte per il suo ritorno in Serie A. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Si tratta senza ombra di dubbio di uno degli allenatori migliori nella storia di questo fantastico sport che è il calcio. Ha vinto praticamente in ogni squadra in cui ha avuto la possibilità di lavorare ed in tutti i Paesi in cui è sbarcato. E’ stato fenomenale soprattutto con il Milan e con il Real Madrid, ma ha trionfato anche con il Chelsea, il Bayern Monaco ed il Paris Saint Germain.

Adesso, però, la sua seconda parentesi ai galacticos sembra destinata a concludersi da qui a poco, dal momento che quest’anno i risultati sono decisamente al di sotto delle aspettative. L’arrivo di Mbappè, in tal senso, non è riuscito fin qui a permettere a questa squadra di alzare ancora di più l’asticella. Adesso arriva un colpo di scena per il ritorno di Ancelotti in Serie A.

L’ex Milan torna in Serie A: colpo di scena inatteso

Il Real Madrid sta faticando come raramente gli è successo in questa annata, nonostante tutto sommato sia solo ad un punto dal primo posto dei cugini dell’Atletico Madrid. In tal senso, però, rappresentano una macchia troppo grande le due pesanti sconfitte patite in stagione per mano del Barcellona. Ultima della quale in Supercoppa spagnola.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Fichajes.net, il Real Madrid ha deciso che a fine anno saluterà Carlo Ancelotti ed ora sta valutando le alternative. Il primo nome in lista è quello di Xabi Alonso, ma attenzione anche alla candidatura di Raul Gonzalez Blanco, che ha scritto pagine di storica con la maglia delle merengues.

Ancelotti in Serie A, esonero deciso e svolta inattesa

Con l’addio che sembra ormai scontato, attenzione alla possibilità di vederlo tornare in Serie A. Ricordiamo, infatti, che Carlo Ancelotti non ha mai nascosto che il suo sogno è quello di allenare la Roma, squadra in cui ha militato da calciatore e di cui conserva un grande ricordo. E chissà che, con i giallorossi in cerca di un allenatore, non possa avvenire questa estate.