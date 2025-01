Mercato Napoli, Meret ai saluti: scelto lo spagnolo come erede

Mercato Napoli, gli azzurri devono fare i conti con le difficoltà per il rinnovo di Alex Meret ed in tal senso Giovanni Manna si sta guardando attorno. In tal senso, emerge il nome dello spagnolo per raccogliere l’eredità del numero uno di Antonio Conte. Si tratta di un profilo nuovo che, però, può fare al caso dei partenopei.

Gli azzurri come è noto devono fare i conti con diverse situazioni spinose e delicate da affrontare e da fronteggiare. Quella più complicata è sicuramente il caso Kvaratskhelia, con il georgiano che ha chiesto la cessione ed il Napoli che, in un contesto difficile come quello del calciomercato di gennaio, deve trovare un adeguato sostituto. Cosa per niente semplice.

Ma non c’è solo questa situazione da sbrogliare. Un altro discorso aperto e che deve essere risolto in un tempo relativamente ristretto è sicuramente quello della porta. Per il momento, infatti, tutto tace sul fronte rinnovo contrattuale per Alex Meret e, con il contratto in scadenza il prossimo giugno, è inevitabile che Manna debba cercare il sostituto.

Meret ai saluti, colpo di scena per la porta azzurra

E’ senza ombra di dubbio la stagione migliore in senso assoluto da quando è a Napoli, al pari di quella dello Scudetto, per Alex Meret, che vorrebbe restare in azzurro. Almeno stando alle parole del suo agente. Le parti, però, fino a questo momento non sono riuscite a trovare la quadra e c’è la paura che dietro questi tentennamenti ci sia l’Inter.

In tal senso, stando a quanto raccontato da Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, in una intervista concessa ai microfoni di AreaNapoli, ha fatto un nome nuovo per la porta del Napoli. A quanto pare, infatti, gli azzurri avrebbero messo nel mirino anche Kepa Arrizabalaga, che già in passato è finito nel mirino dei partenopei.

Mercato Napoli, il portiere spagnolo nel mirino: le ultime

Attualmente di proprietà del Chelsea, il classe 1994 è attualmente in prestito al Bournemouth, dove è tornato a giocare con continuità dopo che nelle ultime annate spesso ha agito da comprimario, per usare un eufemismo.

Kepa è un profilo di grande esperienza, avendo giocato anche con il Real Madrid, ed ha delle qualità del tutto fuori dal comune. Chissà che al Napoli non possa tornare ad essere un gigante tra i pali. Si attendono sviluppi.