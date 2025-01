Napoli, colpo in difesa: intreccio con l’Arsenal

Nuovo intreccio decisivo in Serie A. L’Arsenal è pronto a dire addio al suo giocatore, spunta l’affare in Italia: ecco dove giocherà, beffa ADL

Il Napoli continua a lavorare su più tavoli per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così all’annuncio ufficiale: spunta una nuova beffa in casa Napoli, giocherà in Serie A. Saranno ore decisive per conoscere la sua prossima squadra: può arrivare subito a gennaio per sposare un nuovo progetto interessante in Italia.

Il ds del Napoli Giovanni Manna continua ad essere molto attivo sul fronte calciomercato. In queste ore sta monitorando attentamente ogni dettaglio decisivo: spunta un nuovo affare con l’Arsenal, che beffa per il Napoli. Il presidente De Laurentiis è al lavoro per incassare circa 75 milioni di euro dalla cessione di Kvara che sarà a breve un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Arriveranno subito nuovi rinforzi a Conte per competere fino alla fine con le big della Serie A come Atalanta ed Inter per cullare il sogno Scudetto. Conosciamo l’ultimo intreccio in casa Arsenal: ecco dove giocherà.

Napoli, intreccio decisivo in Serie A: beffa Manna

Come svelato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, l’Atalanta vorrebbe chiudere subito per il difensore dopo infortunio a Kossounou. Kiwior dell’Arsenal torna ad essere un obiettivo di calciomercato in Serie A dopo che è stato accostato a lungo a Napoli e Juventus. Un nuovo intreccio decisivo con i Gunners che potrebbero salutare l’ex Spezia: il dettaglio a sorpresa in ottica futura.

Kiwior è stato ad un passo dalle big della Serie A, ma ora potrebbe arrivare subito la chiusura definitiva dell’affare. Ormai ci siamo per puntellare così la retroguardia a disposizione di Gasperini: serve l’ultimo sforzo per sognare in grande. Il Napoli continua a sondare altre piste per regalare nuovi innesti di qualità a Conte: il lavoro del ds Manna è stato certosino fino a questo momento, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare annunci decisivi.

Il ds Manna è molto attento ad ogni pista suggestiva in Serie A: ecco l’intreccio in Serie A con la beffa Kiwior che passerà dall’Arsenal all’Atalanta. Gasperini si aspetta così un nuovo profilo internazionale dopo l’infortunio di Kossounou: saranno ore decisive per arrivare all’annuncio ufficiale per il nuovo difensore dei nerazzurri. Il Napoli cercherà di chiudere subito un nuovo rinforzo internazionale in difesa: in pole resta Danilo, mentre sullo sfondo c’è il nome di Skriniar.