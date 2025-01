Napoli, cambia il futuro di Raspadori: che affare in Serie A

Una nuova avventura per Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli è pronto a cambiare aria definitivamente: Conte può lasciarlo partire in caso di nuovo sostituto

Saranno 15 giorni di colpi di scena suggestivi in casa Napoli. Dalla partenza di Kvara al sostituto in attacco, ma va monitorata attentamente anche la cessione di Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro vuole subito ambire a grandi palcoscenici: il ruolo al Napoli ormai gli sta troppo stretto per essere un titolare inamovibile.

Il ds Manna continua a lavorare senza sosta anche sul fronte cessioni. Kvara è pronto a salutare il Napoli per iniziare la sua nuova avventura al PSG, ma occhio anche al futuro di Giacomo Raspadori. Ormai ci siamo per conoscere la sua prossima squadra: Conte ha cercato di utilizzarlo anche nella zona centrale, ma il suo futuro potrebbe essere altrove. La sua scelta definitiva arriverà nelle prossime ore: ora può cambiare davvero tutto per i prossimi mesi.

Napoli, mossa a sorpresa per Raspadori: l’annuncio

Come svelato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, Atalanta e Roma vogliono chiudere l’affare per Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli vorrebbe così giocare da protagonista in Serie A: Conte lo sta schierando in un ruolo insolito fungendo da mezzala offensiva con compiti di dare sostegno all’attacco.

L’allenatore azzurro ha fatto di tutto per trattenerlo, ma ora le altre big della Serie A potrebbe fiutare il colpo visto il suo malcontento. Arrivato con tanto entusiasmo al Napoli, è stato uno degli artefici dello Scudetto grazie al gol segnato alla Juventus all’Allianz Stadium. Ora Raspadori è pronto a cambiare aria per iniziare una nuova avventura suggestiva in Serie A.

Il Napoli vuole continuare ad essere protagonista sul fronte calciomercato. Saranno ore decisive per conoscere la sua prossima destinazione italiana: in passato è stato accostato anche alla Juventus, ma ora Atalanta e Roma vogliono anticipare le big italiane. Spunta un nuovo intreccio suggestivo nelle ultime ore per conoscere da vicino il suo futuro: Raspadori ha le idee chiare per tornare ad essere protagonista in Serie A.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare così la chiusura definitiva dell’affare. Il Napoli dovrà trovare in tempi brevi il nuovo sostituto di Kvara che svolgerà le visite mediche con il Psg nelle prossime ore. Ecco il nuovo colpo di scena per Raspadori sempre più lontano dal Napoli: ecco tutta la verità.