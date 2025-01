Napoli, Manna piazza il colpo: Spalletti è la chiave

Il Napoli vuole regalare subito nuovi colpi di scena ad Antonio Conte. Spunta un nuovo intreccio anche grazie al Ct Luciano Spalletti: ecco tutta la verità

Il ds Manna vuole puntare subito a chiudere nuovi innesti di caratura internazionale. Il Ct Luciano Spalletti è sceso subito in campo dando consigli utili per regalare un nuovo affare da urlo: ecco la volontà del giocatore in ottica futura. Saranno ore decisive per chiudere il prossimo colpo da affidare subito all’allenatore del Napoli.

La dirigenza partenopea vorrebbe annunciare nelle prossime ore i nuovi colpi da urlo da affidare subito ad Antonio Conte. L’allenatore azzurro è stato fin qui protagonista di una stagione da incorniciare, ma ora serve l’ultima mossa strategica per puntare in alto. Dopo un girone d’andata si è ritrovato in alto superando corazzate come Juventus e Milan per lottare punto a punto con Atalanta ed Inter: ora si aspetta nuovi rinforzi per continuare il percorso di crescita visto anche l’addio immediato di Kvara passato al PSG.

Napoli, il consiglio di Spalletti: la mossa a sorpresa

Tutto può cambiare nelle prossime ore con un doppio colpo a sorpresa in casa Napoli. Spalletti può consigliare alla grande per il futuro: spunta l’intreccio decisivo per sognare in grande.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Conte vorrebbe subito Federico Chiesa insieme a Garnacho. Il ds Manna sta lavorando su più tavoli per puntellare la rosa del Napoli dopo l’addio di Kvara che sarà ufficiale al Psg nelle prossime ore. L’ex Juve è approdato in estate al Liverpool trovando il primo gol con i Reds soltanto pochi giorni fa. Arne Slot ha sempre parlato di una condizione fisica non ottimale dell’attaccante italiano, ma ora Luciano Spalletti potrebbe essere la chiave giusta per il suo ritorno in Serie A.

Il Ct della Nazionale italiana gli ha consigliato di sposare il progetto del Napoli per ritrovare minuti e felicità: il suo obiettivo è quello di essere ancora protagonista in Nazionale. Spalletti ci punta davvero tanto, ma dovrà giocare per poter essere richiamato nelle prossime sfide dell’Italia.

Un intreccio decisivo proprio con l’ex allenatore azzurro che ha trionfato a Napoli con la vittoria dello Scudetto: ci potrebbe essere il remake a sorpresa con Conte molto concentrato per cullare il sogno. Ormai ci siamo per la mossa a sorpresa di Federico Chiesa.