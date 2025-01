Napoli, Manna anticipa le big: arriva a zero

Il Napoli è pronto a chiudere nuovi colpi già a gennaio, ma continua a lavorare per il futuro. Spunta un nuovo intreccio di calciomercato: ecco la mossa a sorpresa

Il ds Manna non vede l’ora di regalare nuovi innesti di caratura internazionale ad Antonio Conte. L’allenatore del Napoli si aspetta subito rinforzi di livello per ambire a grandi palcoscenici: ormai ci siamo per un nuovo affare da urlo.

Saranno giorni intensi in casa Napoli per ambire a grandi colpi di calciomercato. La dirigenza partenopea è al lavoro per chiudere nuovi affari sensazionali: il ds Manna vuole subito anticipare le big della Serie A per avere la meglio per l’affare a zero. Saranno ore frenetiche per chiudere subito nuovi affari di caratura internazionale: la dirigenza partenopea sarà molto attenta ad ogni dettaglio per il futuro.

Napoli, colpo in difesa: il ds Manna ha le idee chiare

Saranno giorni intensi in casa azzurra per trovare subito la chiave di svolta: ecco la nuova idea per la difesa di Antonio Conte, può liberarsi a giugno a parametro zero.

Come svelato in anteprima dal portale Tmw, il Napoli continua a monitorare attentamente la pista che porta al difensore albanese dell’Empoli Ardian Ismajli. Anche la Juventus è sulle sue tracce, ma ora il ds Manna conterà di chiudere l’affare a parametro zero in vista del prossimo giugno quando scadrà il suo contratto.

Dopo l’exploit con l’Empoli in questa stagione, ora il centrale difensivo albanese vuole ambire a grandi palcoscenici giocando anche la Champions League. Il Napoli è pronto così ad allestire una rosa sempre più competitiva pensando al ritorno in Champions League: il ds Manna vuole subito anticipare i colpi per giugno per iniziare alla grande già la prossima stagione.

Il suo profilo è stato accostato al Napoli già a gennaio, ma difficilmente l’Empoli lo lascerà partire in questa sessione di calciomercato. Ora può cambiare tutto nei prossimi mesi per l’affare da urlo: il ds Manna è molto attivo anche per i colpi in difesa.

Il direttore sportivo del Napoli è subito al lavoro per trovare in tempi brevi un sostituto all’altezza di Kvara che sarà un nuovo giocatore del Psg. L’annuncio arriverà nelle prossime ore: in pole c’è Garnacho del Manchester United, mentre il piano B si chiama Federico Chiesa con il consiglio del Ct Spalletti.