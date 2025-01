A zero nel 2025: Conte anticipa il suo arrivo

Il tecnico leccese è pronto in prima persona a dare una mano al Napoli per rinforzare la rosa. E c’è un calciatore che piace molto all’ex Juve

È un Conte pronto ad attivarsi in prima persona per portare i giocatori a Napoli. Lo ha fatto con Rashford (anche se senza successo), potrebbe accadere lo stesso con Garnacho e non è da escludere che il tecnico leccese nei prossimi giorni si muova per un calciatore che ha da sempre un ottimo rapporto con lui e potrebbe accoglierlo in azzurro nonostante ormai non sia più giovanissimo.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il giocatore non rientra più nei piani del tecnico e il contratto in scadenza sta spingendo la squadra a valutare una sua cessione già a gennaio. Conte un pensierino è pronto a farlo in questo calciomercato e vedremo se il Napoli alla fine riuscirà a piazzare un colpo simile oppure si opterà per piste differenti rispetto a questa.

Calciomercato Napoli: nuova idea, colpo low cost

Il Napoli ragiona sui colpi da mettere a segno in questo calciomercato. L’indicazione di Conte è stata da subito molto chiara: non bisogna guardare all’età, ma a giocatori che sposano in pieno il progetto. Lo è stato così per Danilo anche se ancora la fumata bianca non è arrivata.

E lo potrebbe essere anche per Azpilicueta. Il giocatore ormai non rientra più nei piani di Simeone e il contratto in scadenza a giugno porta l’Atletico a valutare una sua cessione in questa sessione di calciomercato. Non è da escludere che il Napoli possa magari sondare il terreno per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che non è assolutamente chiaro cosa succederà nei prossimi giorni. Ma il difensore ha un ottimo rapporto con Conte fin dai tempi del Chelsea e un tentativo è da prendere in considerazione.

Naturalmente parliamo di un 35enne e quindi non ha più la tenuta di una volta, ma, come Danilo, Azpilicueta potrebbe dare una certa esperienza ad un reparto difensivo sicuramente giovane. Per il momento è più una suggestione che altro, ma vedremo cosa succederà e se capiterà l’occasione di chiudere un colpo a sorpresa.

Mercato Napoli: idea Azpilicueta per la difesa?

Azpilicueta in questo momento è semplicemente una suggestione. Ma non è da escludere che durante il calciomercato si possa passare qualcosa di più che una semplice ipotesi.