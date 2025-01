Infortunio Buongiorno: Napoli in ansia, i nuovi tempi di recupero

La situazione del centrale azzurro continua ad essere monitorata dallo staff medico. In queste ultime ore ci sono novità molto importanti

L’assenza di Buongiorno in casa Napoli non si sta sentendo, ma la speranza di Conte è quella di recuperarlo nel minor tempo possibile. Il centrale nella prima parte di stagione è stato uno dei migliori. Poi l’infortunio in allenamento e uno stop che per il momento sta andando avanti da più di un mese. Ora si avvicina sempre più il suo rientro e il tecnico lo vuole presto almeno in panchina.

I tempi di recupero certi del giocatore, comunque, non si hanno. Buongiorno sta provando a spingere per essere in campo nel giro di qualche giorno, ma non si vogliono prendere rischi inutili anche perché Juan Jesus sta dando le giuste garanzie. L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni del centrale per capire quando potrà tornare nuovamente a disposizione di Conte e del suo Napoli da questo infortunio.

Napoli: infortunio Buongiorno, quando rientrerà in campo

Difficile in questo momento fare delle previsioni precise su quando Buongiorno potrà rientrare nuovamente in campo. Il centrale sta seguendo il suo protocollo e la speranza è sempre quella di averlo a disposizione nel minor tempo possibile considerato anche il calendario pieno di scontri diretti a partire dal prossimo weekend.

Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che Buongiorno non sarà a disposizione per la trasferta di Bergamo. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di una presenza almeno in panchina contro l’Atalanta, ma Conte non ha intenzione di prendersi rischi inutili e il Napoli si presenterà senza di lui nel primo big match di questo periodo. Maggiori chance di vederlo in campo con la Juventus. È quello il reale obiettivo dei partenopei anche se per adesso non si hanno assolutamente delle sicurezze. I prossimi giorni saranno decisivi in questo senso.

La speranza del Napoli è di non dover aspettare la sfida contro la Roma per rivedere Buongiorno in campo, ma ne sapremo di più solamente a partire da lunedì. Per il momento il centrale è ancora out per infortunio.

Buongiorno in campo tra Juve e Roma

Il rientro di Buongiorno in campo è previsto per il match contro Juventus o Roma. Il Napoli spera per il primo, ma non è da escludere che alla fine si debba aspettare una settimana in più per non correre inutili rischi.