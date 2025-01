Serie A: esonero deciso, Tudor il sostituto

Una nuova panchina è a forte rischio nel nostro campionato. La possibilità di un ribaltone è possibile e presto sono attese delle novità

Il giro di boa in Serie A è ormai alle spalle e per questo motivo le società sono al lavoro per fare un breve riassunto della prima parte della stagione e capire come muoversi. Secondo il Corriere dello Sport, per un tecnico il destino è già segnato e l’esonero è dietro l’angolo. Molto probabilmente il prossimo turno è decisivo. Se non ci sarà un cambio di passo dal punto di vista della prestazione, allora si procederà con il ribaltone in panchina.

Le ultime informazioni parlano addirittura di un contatto tra la dirigenza e Tudor per la panchina. Al momento non si hanno certezze visto che dal club, come naturale che sia, hanno smentito assolutamente le indiscrezioni. Ma gli ultimi risultati non sono assolutamente positivi e quindi c’è la possibilità che si arrivi ad un cambio in panchina.

Serie A, “salta” un allenatore: pronto Tudor

Le indiscrezioni sulla possibilità di un esonero circolano ormai da diversi giorni, ma fino ad oggi non c’è mai stato il nome. Ora è arrivato anche quello e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà. La società ad oggi ha smentito tutto. Ma la situazione non è assolutamente semplice e per questo motivo bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire meglio cosa accadrà.

Stando al quotidiano italiano, la Fiorentina starebbe pensando di dare il benservito a Palladino e affidare la panchina a Tudor. Ci sarebbe stato addirittura un contatto tra Pradè e il croato per spiegare meglio il progetto. Naturalmente ad oggi non si hanno conferme ufficiali, ma una sconfitta contro il Torino domenica potrebbe aprire scenari sicuramente non facili per l’ex Monza.

La speranza è quella di riuscire a cambiare passo il prima possibile per consentire al tecnico di poter continuare il lavoro iniziato a giugno. Ma l’ombra di Tudor su Palladino si fa ingombrante e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni in questo senso.

La Fiorentina pensa a Tudor per il post Palladino se non ci dovrebbe essere il cambio di passo tanto atteso. Naturalmente ad oggi siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione.