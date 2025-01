Calciomercato: svolta Skriniar, l’annuncio dalla Spagna

Il difensore slovacco resta un obiettivo di calciomercato del Napoli. E intanto nelle ultime ore è arrivato un annuncio dalla Spagna

Il futuro di Milan Skriniar è ancora tutto da scrivere. La certezza è rappresenta dal fatto che il difensore non rientra più nei piani di Luis Enrique. Si era parlato nella possibilità di un suo inserimento nella trattativa per Kvaratskhelia, ma c’è stato un no secco da parte del Napoli. Nonostante questo, i partenopei non hanno perso di vista il giocatore e non è da escludere magari un nuovo tentativo nelle prossime settimane.

Intanto dalla Spagna arrivano delle notizie importanti per quanto riguarda Skriniar. Secondo le informazioni di todofichajes.net, sul centrale in questo calciomercato non c’è solo il Napoli e quindi ci attendiamo un bellissimo testa a testa per prelevare lo slovacco dal Paris Saint-Germain. La certezza ad oggi è rappresentata dal fatto che il calciatore nel giro di qualche settimana, a meno di clamorose novità, troverà una nuova sistemazione.

Mercato: testa a testa per Skriniar

Il Napoli è alla ricerca di un centrale e sappiamo quanto Skriniar interessi molto a Conte anche per averlo allenato ai tempi dell’Inter. Per il momento la trattativa non è ancora decollata e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà e chi la spunterà. Ma sul giocatore iniziano ad esserci l’interesse di altre big e per questo motivo non sono da escludere delle novità.

Dalla Spagna svelano come il Real Madrid sia piombato con forza su Skriniar per portarlo subito alla corte di Ancelotti. Una ipotesi di calciomercato da considerare anche se ad oggi il Napoli sembra avere un piccolo vantaggio. Poi bisognerà capire anche quale sarà la proposta che i Blancos avanzeranno ai parigini. Insomma, è un qualcosa destinata a tenere banco per diverso tempo e vedremo cosa succederà.

Di certo l’inserimento del club spagnolo non è una buona notizia per il Napoli costretto magari già nelle prossime settimane a muoversi in modo differente per arrivare a Skriniar. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per capire meglio cosa succederà per quanto riguarda il futuro del difensore slovacco.

Il Real sfida il Napoli per Skriniar

È sfida tra Real e Napoli per Skriniar. Attualmente i partenopei sembrano essere in vantaggio, ma il calciomercato invernale è imprevedibile e può succedere davvero di tutto sia in positivo che in negativo.