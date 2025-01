Dalla Roma al Napoli: colpo a zero, lo manda Farioli

È tempo di entrare nel vivo del calciomercato per le squadre italiane. I partenopei sono pronti a sfidare i giallorossi per un colpo di qualità

Il Napoli lavora per individuare i colpi giusti da dare ad Antonio Conte. Come spiegato in più di un’occasione, si tratta di un progetto triennale e per questo motivo si sta cercando sin da ora di muoversi anche in ottica futura. Secondo le ultime informazioni, i partenopei avrebbero messo nel mirino un giocatore dell’Ajax in scadenza. Una sfida alla Roma considerato anche l’interesse dei giallorossi e vedremo chi la spunterà in ottica calciomercato estivo.

C’è da dire che la Roma si è mossa in anticipo per cercare di piazzare magari sin da subito il colpo, ma per il momento l’ipotesi più probabile è quella di un addio a zero durante il calciomercato estivo ed ecco che il Napoli è pronto a tornare in pole position anche se non sarà un compito semplice.

Calciomercato Napoli: occhi in Olanda, colpo a zero

Il Napoli ragiona sulla possibilità di piazzare qualche colpo a zero durante il prossimo calciomercato. E tra i giocatori nel mirino dei partenopei è finito anche uno in scadenza con l’Ajax. Ci attendiamo un vero e proprio duello con la Roma per capire eventualmente la fattibilità oppure dell’operazione.

Secondo le ultime informazioni, il Napoli non ha assolutamente perso di vista Rensch dell’Ajax. La Roma, nonostante il contratto in scadenza, non ha trovato l’accordo con il club olandese e questo porta quasi certamente a rinviare il discorso durante il calciomercato estivo. Per questo motivo i partenopei sono pronti ad approfittarne convinti che comunque non sarà assolutamente semplice visto che gli olandesi proseguono la trattativa per il rinnovo. Una cosa al momento è certa: difficilmente assisteremo ad un suo addio a gennaio per diversi motivi.

A confermare la non partenza di Rensch in questa sessione di calciomercato è lo stesso Farioli. Ad oggi, quindi, ci attendiamo un duello tra Napoli e Roma in ottica estate e vedremo chi la spunterà. Senza dimenticare che il contratto in scadenza porta il giocatore a fare gola a diverse squadre.

Chi è Rensch

Rensch è un difensore classe 1993 che può coprire tutti i ruoli del reparto arretrato e questo lo porta ad essere molto cercato sul calciomercato. Napoli e Roma ci fanno un pensierino e vedremo chi alla fine la spunterà.