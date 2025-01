Accordo trovato: niente Garnacho, è lui il nuovo Kvara

Prosegue la ricerca del sostituto del georgiano. Nelle ultime ore sembra più vicino un altro giocatore rispetto l’argentino. Ecco i dettagli

Chi prenderà il posto di Kvaratskhelia? Difficile rispondere a questa domanda ad oggi. Il Napoli sta lavorando su più fronti, ma per ora non c’è una scelta ben precisa. Sappiamo come il nome in pole position resta quello di Garnacho. Per adesso non c’è un accordo chiaro e quindi si valutano anche altri nomi e piste.

Stando alle informazioni di Le Parisien, il Napoli avrebbe trovato l’accordo di massima con un giocatore ed ora si starebbe spingendo per convincere il club a cederlo subito e non aspettare la prossima estate. Per il momento da parte della squadra di appartenenza non c’è nessuna apertura. Ma sappiamo come il calciomercato è ancora lungo e non è da escludere magari un tentativo magari anche negli ultimi giorni. La fretta non c’è e quindi vedremo cosa succederà in futuro.

Calciomercato Napoli: si insiste per un giocatore, i dettagli

Conte avrebbe individuato in Garnacho il sostituto ideale di Kvaratskhelia, ma al momento la trattativa vive una specie di fase di stallo perché non ci sono aperture da parte del Manchester United a chiudere ad una cifra inferiore di quella richiesta in un primo momento. Per questo motivo il Napoli si sta muovendo su altri tavoli ed uno dei giocatori cerchiati in rosso gioca in Francia.

Le ultime informazioni che arrivano dai media transalpini, il Napoli avrebbe da tempo un accordo di massima con Zhegrova, ma per il momento non ci sono aperture da parte del Lille. Come già successo in estate, il club francese non ha intenzione di privarsi del proprio talento e sta rimandando il discorso al calciomercato estivo. Anche il proprietario della squadra ha confermato che l’esterno non si muove in questo momento. Poi dalle parole ai fatti il percorso è molto lungo.

Per il momento il Napoli e Zhegrova non forzano la mano e aspettano fiduciosi di poter arrivare ad una conclusione positiva in questo calciomercato. Ma se questa non dovesse essere, non è da escludere che si possa comunque valutare una soluzione diversa e magari spingere per arrivare alla fumata bianca.

Il Napoli non ha fretta per il post Kvara

La certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli non ha nessuna fretta per il post Kvaratskhelia. Neres dà le garanzie giuste e bisogna aspettare magari gli ultimi giorni di calciomercato per avere delle novità importanti.