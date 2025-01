Napoli: niente Garnacho, l’erede di Kvara dalla Bundesliga

Prosegue la caccia al sostituto del georgiano. In queste ultime ore è spuntato un nome a sorpresa per i partenopei: possibile chiusura a breve

Il Napoli potrebbe puntare su un nome a sorpresa per il ruolo di erede di Kvaratskhelia. Come raccontato nella giornata di ieri, l’intenzione è quella di non spendere i soldi del georgiano per un solo colpo. Nonostante Conte continua a spingere per Garnacho, l’operazione per l’argentino è davvero difficile per diversi motivi e quindi si sta ragionando sulla possibilità di chiudere un colpo differente rispetto al giocatore del Manchester United.

Stando a La Gazzetta dello Sport, il club avrebbe addirittura aperto per una sua cessione in questo calciomercato e per questo motivo il Napoli ha iniziato tutti gli approfondimenti del caso. Per il momento siamo nel campo delle valutazioni, ma il profilo piace molto ai partenopei e il via libera della squadra proprietaria del cartellino consentirebbe anche di chiudere l’operazione in davvero poco tempo.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per il post Kvaratskhelia

Chi al posto di Kvara? A Castel Volturno per il momento non hanno ancora sciolto i dubbi e si valuta con attenzione il nome giusto. Sono diversi i profili finiti sul taccuino di Manna e per questo motivo il direttore sportivo nel giro di poco tempo sarà chiamato a prendere una decisione molto importante.

L’ultimo nome accostato al Napoli è quello di Adeyemi del Borussia Dortmund. I tedeschi sarebbero addirittura pronti a cederlo in questa sessione di calciomercato per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Acquisto che consentirebbe ai partenopei di poter definire anche il centrocampista e per questo motivo non è da escludere che la scelta possa cadere direttamente sul 22enne tedesco.

Le sue caratteristiche sono diverse da quelle di Kvaratskhelia, ma Adeyemi potrebbe rappresentare quel giocatore utile per alzare il livello della squadra in questo calciomercato. Il Napoli ci pensa e poi nelle prossime settimane scioglierà gli ultimi dubbi.

Mercato Napoli: Adeyemi l’ultimo nome

Adeyemi è l’ultimo nome per il calciomercato del Napoli in questo momento. Il tedesco è uno dei candidati per sostituire Kvaratskhelia e naturalmente non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro. Di certo il 22enne è un giocatore che piace molto ai partenopei e un tentativo per chiudere lo si farà magari per capire le cifre reali dell’operazione.