Napoli scatenato: doppio colpo dalla Serie A per Antonio Conte

Con gli introiti della cessione di Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli sarebbe pronto a fare faville in quello calciomercato.

Oltre alle trattative per l’erede del georgiano, che con ogni probabilità sarà Alejandro Garnacho del Manchester United, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando anche su due importanti operazioni dalla Serie A. Nulla ancora di definito, o meglio, nulla ancora di ufficiale, visto che il club azzurro sarebbe ad un passo dal mettere a disposizione di Antonio Conte questi giocatori, uno più esperto, l’altro decisamente più imprevedibile e (forse) decisivo.

Da capire adesso quali saranno le tempistiche, ma l’impressione è che oramai ci siamo.

Doppio colpo del Napoli dalla Serie A

Il Napoli è scatenato dopo aver difatti ceduto Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Se il popolo azzurro voleva delle risposte dalla società, queste non stanno di certo mancando, visto che parallelamente alle trattative per Alejandro Garnacho, erede eletto del georgiano, la dirigenza partenopea starebbe affondando il colpo anche su altri due campioni, entrambi provenienti dalla Serie A.

Ovvio, fino a quando non ci saranno le firme sui contratti le parole se le porterà via il vento, ma addirittura in queste ore sarebbe uscita fuori una data che potrebbe essere quella dello sbarco in azzurro di uno di questi calciatori che il Napoli starebbe trattando. Sacrificare uno per rinforzare la squadra, questo ha deciso di fare il club azzurro in questo calciomercato, e considerato come si starebbe evolvendo il tutto, potremmo dire che lo sta facendo anche con una certa qualità.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il Napoli è pronto ad affondare il colpo sia su Danilo della Juventus che su Dan Ndoye del Bologna. Per il primo è oramai questione di giorni, anche perché ci sarebbero tutti gli accordi del caso fra le parti. Per l’esterno rossoblù, invece, la questione è leggermente più complicata, ma Manna avrebbe pronta la soluzione per sbloccarla.

Il Napoli si rinforza: 25 gennaio la data cerchiata in rosso

Danilo e Ndoye, sono questi i prossimi due colpi in programma per il Napoli. Esclusa la possibilità di affondare il colpo su Milan Skriniar, almeno per il momento, Antonio Conte avrebbe dato via libera per lo sbarco in azzurro dell’ex capitano della Juventus, che a quanto pare dovrebbe diventare a tutti gli effetti un calciatore partenopeo dopo il 25 gennaio, data che corrisponde a Napoli-Juventus di campionato.

Come anticipato, per Ndoye la situazione è leggermente più delicata. Il Bologna avrebbe fatto muro ad una sua uscita in questo calciomercato, ma l’interesse del club felsineo per Ngonge potrebbe essere un fattore sul quale il Napoli potrebbe fare leva per sbloccare un’affare, al momento, molto complicato. Staremo a vedere.