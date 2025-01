Sfuma l’affare Danilo: il Napoli ha deciso di puntare altrove

Danilo sembrava essere destinato a vestire la maglia del Napoli già a partire da questo calciomercato, ma invece così non sarà.

Nonostante ci fossero tutti gli accordi del caso, il club partenopeo ha alla fine deciso di virare su un’altra soluzione, tanto importante quanto quella che prevedeva l’arrivo in azzurro del brasiliano. Dietro questa mossa sembrerebbe esserci Antonio Conte, che con tutto il rispetto verso l’ex capitano della Juventus avrebbe deciso di puntare su un difensore con il quale ha già lavorato.

Il salentino ha dunque optato per la certezza, non che Danilo non lo fosse, ma a questo punto della stagione è meglio fare affidamento su chi già conosce il suo modo di lavorare.

Il Napoli snobba Danilo: svelato il nuovo difensore

Sembrava essere cosa fatta Danilo, ma invece il Napoli ha deciso di stravolgere le carte in tavola facendo saltare l’arrivo in azzurro del brasiliano, almeno per questo calciomercato. Il tutto, a quanto pare, per colpa di Antonio Conte, che ci avrebbe ripensato, almeno per questo calciomercato. Considerata la seconda parte di stagione che aspetta la formazione partenopea, il salentino ha deciso di puntare su chi conosce già bene il suo modo di lavorare, ed ecco spiegato il perché di quest’inversione di marcia.

Nel frattempo, comunque, il Napoli si terrebbe buono Danilo, anche perché non è detto che quest’affare vada in porto, nonostante ci siano tutti i presupposti. Nel corso di questa settimana si saprà sicuramente di più, con Khvicha Kvaratkshelia che potrebbe risultare essere la chiave di volta di quest’operazione.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, l’approdo al Paris Saint Germain del georgiano potrebbe sbloccare quello al Napoli di Milan Skriniar, pupillo di Antonio Conte sin dai tempi dell’Inter. Da capire adesso con che tipo di formula lo slovacco tornerebbe in Italia, perché potrebbe tanto rientrare nell’operazione Kvaratskhelia come pedina di scambio, come no. Staremo a vedere.

Napoli-Danilo: le ultime

La priorità del Napoli in difesa è ad oggi Milan Skriniar. Che rientri o meno nell’affare Kvaratskhelia con il Paris Saint Germain poco importa, perché alla fine Antonio Conte lo vuole in azzurro a stretto giro.

Ma in tutto questo Danilo? Inutile dire che l’arrivo dell’uno escluderebbe l’altro, ed è per questo motivo che il Napoli starebbe cercando di capire bene la situazione. Se PSG e giocatore dovessero aprire a questa soluzione, il club partenopeo non ci penserebbe due secondi a puntare su Skriniar, rimandando a luglio l’arrivo di Danilo, anche l’accordo c’è, quello che manca è solo la risoluzione contrattuale con la Juventus, non di certo una cosa da poco. Staremo a vedere.