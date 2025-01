Napoli scatenato, nuovo affare in Francia: colpo da 30MLN

Il Napoli vuole già dimenticare Khvicha Kvaratskhelia, e lo sta facendo nel migliore dei modi, sia in campo che nel calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo BIlling, Hasa e Scuffet, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere a disposizione di Antonio Conte un calciatore di caratura internazionale, in grado di stupire tutti quest’anno con prestazioni di altissimo livello, soprattutto in Champions League. I presupposti per parlare di affare fatto ci sarebbero tutti, anche perché l’attaccante avrebbe già espresso la sua volontà di vestire azzurro, ma occhio comunque alla concorrenza che si starebbe con prepotenza facendo avanti in questi giorni.

Napoli scatenato: ADL pesca anche dalla Francia

Khvicha Kvaratskhelia è già il passato. Il Napoli vuole dimenticare subito il georgiano e ripartire, come d’altronde confermano anche i movimenti di calciomercato registrati negli ultimi giorni dalle parti di Castelvolturno. Il club partenopeo si starebbe muovendo per rinforzare soprattutto l’attacco, che con l’addio del georgiano perde tanto, soprattutto a livello tecnico.

David Neres non sembrerebbe però far rimpiangere più di tanto il 77, ed è per questo che Giovanni Manna si starebbe muovendo su profili secondari, se così vorremmo definirli, anche se l’idea di mettere a segno un grande colpo c’è tutta. Ed ecco allora confermate le voci di questo interessamento del Napoli per una stella del campionato francese, giocatore per il quale il direttore sportivo partenopeo stravederebbe al punto che l’avrebbe cercato di portare in Italia già dai tempi della Juventus.

Dunque, stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, tra i tanti nomi accostati al club partenopeo rientrerebbe anche quello di Edon Zhegrova, kosovaro classe ’99 del Lille che appena sentita la possibilità di giocatore con l’amico Rrahmani in azzurro avrebbe subito comunicato la volontà di trasferirsi al Napoli già in calciomercato ai suoi agenti. L’apertura dei Les Dogues alla cessione del giocatore avrebbe innescato una serie di movimenti dalle parti di Castelvolturno, ma la trattativa si pronostica essere lunga e complicata.

Il Napoli pronto a sborsare (altri) 30MLN

Dopo Hasa, Scuffet e Billing, il Napoli è pronto a regalare ad Antonio Conte il quarto rinforzo di questo calciomercato invernale. Si tratta essere di Edon Zhegrova, esterno classe ’99 che fino a questo momento in stagione ha collezione ha collezionato 21 presenze, 8 gol e 2 assist con la maglia del Lille.

Il kosovaro, grande amico di Rrahmani, è un pallino del direttore sportivo Giovanni Manna, che in questo gennaio cercherà di portarlo in azzurro dopo l’apertura dei Les Dogues ad una sua cessione. Non si pronostica essere però un’operazione semplice, soprattutto a livello economico, visto e considerato che il club francese per Zhegrova chiede almeno 30 milioni di euro, cifra che il Napoli potrà senza troppi problemi sborsare solo nel momento in cui Khvicha Kvaratskhelia dovesse essere ceduto. Staremo a vedere.