Napoli, la cessione libera il posto in rosa a Chiesa: è fatta

Federico Chiesa potrebbe vestire la maglia del Napoli a partire da questo calciomercato. Il posto in rosa per lui si starebbe liberando.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo Caprile, Mario Rui e Folorunsho, il club partenopeo avrebbe definito un’altra cessione, che nella giornata di oggi dovrebbe anche essere ufficializzata. In panchina in occasione della partita casalinga di ieri contro il Verona, il giocatore è questa mattina partito verso la sua nuova destinazione, lasciando difatti libero il posto in rosa per Federico Chiesa, pallino di Antonio Conte.

Il Napoli cercherà di fare il possibile per portare in azzurro il figlio d’arte, ma l’impressione è che questo scenario sia di difficile, per non dire addirittura difficilissima, realizzazione.

Altra cessione in casa Napoli: i dettagli

Ad un’entrata corrisponde sempre un’uscita. È un po’ questa la filosofia attuata dal Napoli in questo calciomercato invernale, anche perché non avrebbe senso riempire la rosa di giocatori che rischiano di non giocare, essere scontenti e rovinare con il loro umore gli equilibri all’interno dello spogliatoio azzurro.

Per questo motivo il Napoli starebbe lavorando tanto anche sul fronte delle cessioni in questo calciomercato, con l’ultima prossima all’ufficializzazione nelle prossime ore. Ieri, in occasione della partita casalinga contro il Verona, il calciatore in questione è anche sceso in campo per una manciata di minuti, con Conte incurante del rischio al quale stava andando incontro. Un infortunio avrebbe potuto far saltare tutto, ma per fortuna niente è successo, l’operazione pronta a concludersi.

Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, dunque, Alessio Zerbin è destinato a diventare un nuovo giocatore del Venezia. Oggi dovrebbe addirittura anche essere il giorno dell’approdo in città del calciatore, che si trasferirà ai lagunari con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo nel momento in cui la formazione di Eusebio Di Francesco riuscisse a centrare la salvezza.

Napoli, liberato un posto in rosa: all-in su Chiesa

Con la cessione di Alessio Zerbin, il Napoli libererà un ulteriore posto in rosa oltre a quello di Khvicha Kvaratskhelia, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Questo permetterà al club partenopeo di affondare il colpo non su uno, ma bensì su due esterni di ruolo per andare a rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte.

Dan Ndoye sembrerebbe essere il prescelto per sostituire il georgiano, ma occhio all’idea Federico Chiesa, da sempre un pallino dell’allenatore salentino. Con la cessione di Zerbin il Napoli potrebbe anche pensare di affondare il colpo sul figlio d’arte, ma il principale ostacolo è rappresentato essere dalla volontà del giocatore stesso, che nonostante tutto non sembrerebbe essere intenzionato a lasciare Liverpool. Ed ecco che qui potrebbe entrare in gioco Conte, ma l’impressione è che questa resta un’operazione complicata. Staremo a vedere.