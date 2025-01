Niente Garnacho, il sostituto di Kvaratskhelia arriva dalla Serie A

Nella giornata di ieri si è parlato tanto di Garnacho al Napoli come erede di Kvaratskhelia, ma l’argentino è destinato a rimanere allo United.

Amorim lo ha infatti schierato titolare ieri sera contro l’Arsenal in coppa, ottenendo risposte anche piuttosto importanti visto che il 17 dei Red Devils ha servito un assist a Bruno Fernandes. Questo potrebbe cambiare, in positivo, il suo futuro in Inghilterra, anche se un contatto con il Napoli ci sarebbe stato. Questo però determina poco, con il club partenopeo che infatti si starebbe muovendo su altri tipi di profili, individuando in Serie A quello ideale sul quale andare a puntare per sostituire Khvicha Kvaratskhelia.

Il sostituto di Kvara arriva dalla Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, al lavoro per cercare di sostituire un giocatore del calibro di Khvicha Kvaratskhelia. Questa potrebbe essere la settimana del georgiano al Paris Saint Germain, con il club azzurro che si starebbe già muovendo di conseguenza per mettere sin da subito a disposizione di Antonio Conte un sostituto all’altezza del 77.

Nella giornata di ieri si è con insistenza parlato di Alejandro Garnacho, classe 2004 del Manchester United che come tanti è stato penalizzato dall’approdo in panchina di Ruben Amorim. Ieri sera, in occasione della sfida di coppa contro l’Arsenal, l’argentino è sceso in campo mandando risposte importanti al suo allenatore, che potrebbe valutarne la permanenza a questo punto. Considerato il fatto che il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di rimanere in un limbo, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già individuato in Serie A il giocatore sul quale andare a puntare per sostituire Khvicha Kvaratskhelia.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il club partenopeo potrebbe portare in azzurro Dan Ndoye in questo calciomercato, esterno svizzero del Bologna che tra questa e la scorsa stagione avrebbe attirato su di sé l’attenzione di tante squadre importanti grazie a prestazioni di livello.

Napoli: colpo da 25MLN in Serie A

Il Napoli è su Dan Ndoye del Bologna per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Non sicuramente il nome che i tifosi si sarebbero aspettati, ma con un David Neres in grande spolvero è giusto andare a puntare su un profilo secondario per lasciare la scena al brasiliano.

Occhio però perché comunque la strada che porta allo svizzero si pronostica essere piuttosto onerosa. Stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, infatti, per lasciar partire Ndoye in questo calciomercato il Bologna chiede almeno 25 milioni di euro, cifra importante che potrebbe portare il Napoli a ragionare anche su altri profili. L’impressione, però, è che di meglio a quelle cifre non c’è, ed è per questo che alla fine Antonio Conte potrebbe dare il suo okay definitivo a quest’operazione. Staremo a vedere.