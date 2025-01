“Non andare al PSG”, tifoso sotto casa di Kvara: gesto inatteso

Un tifosi si è recato sotto casa di Kvara per chiedergli di non andare al Paris Saint Germain accettando la corte dei parigini. La reazione del talento georgiano ha spiazzato tutti, dal momento che ha fatto un gesto che non era per niente scontato. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di uno dei talenti più puri della storia recente del Napoli da Maradona in avanti. Dopo un primo anno sotto Luciano Spalletti davvero impressionante, già l’anno scorso ha fatto fatica, pur risultando tra i migliori in senso assoluto. Quest’anno è partito con il piede sull’acceleratore, ma poi si è arrestato bruscamente.

Che ci fosse qualcosa di più profondo di un semplice calo di forma si era capito sin da subito ed infatti in questo gennaio è arrivato questo terremoto inatteso. Kvaratskhelia si sta avvicinando, ora dopo ora, al Paris Saint Germain. La frattura con il Napoli sembra insanabile ed i tifosi, sempre di più, stanno derubricando questo suo gesto ad autentico tradimento.

Il gesto di Kvara al tifoso fa il giro del web

Ci ha messo poco Kvara ad entrare nel cuore dei tifosi, ma quanto sta accadendo sta facendo loro cambiare decisamente idea su di lui. Anche in maniera comprensibile. Non tutti, però, si vogliono arrendere all’idea di vederlo andar via ed ora sta facendo il giro sui social un video che lascia davvero tutti di stucco e che fa capire l’amore di Napoli per il georgiano.

Un tifoso, infatti, si è recato sotto casa di Kvara e gli ha chiesto a gran voce di restare e di non accettare il corteggiamento messo in piedi dal Paris Saint Germain. Ad immortalare il momento la fidanzata del ragazzo in questione, che ha poi condiviso le immagini sui propri canali social. Con queste che sono poi diventate virali.

“Non andare al PSG”: ecco la reazione del georgiano

Il gesto che ha spiazzato tutti, però, è quello di Kvara, che si è affacciato avendo, evidentemente, sentito il supporter del Napoli urlare a gran voce di restare. Sono ore concitate per lui, dal momento che è arrivato ad un importante crocevia della sua carriera.