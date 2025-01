Napoli, Manna beffato: giocherà in Germania

Un nuovo affare sfumato in casa azzurra. Il tempo scorre senza sosta anche per il Napoli: accordo in Germania per l’obiettivo di mercato del ds Manna

Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese in vista della sessione invernale di calciomercato. Conte cercherà di emulare il girone d’andata con i 44 punti collezionati a sorpresa: spunta il nuovo intreccio decisivo in ottica futura. Arriva la conferma per il colpo in Germania: ecco cos’è successo nelle ultime ore.

Tutto può cambiare nelle prossime ore di calciomercato. Il Napoli cercherà di accontentare lo stesso Conte guardando sempre all’evoluzione diretta dell’affare Kvara promesso sposo del PSG. Saranno ore frenetiche in casa azzurra con il lavoro senza sosta del direttore sportivo Giovanni Manna che continua a discutere su più tavoli. Non giocherà nel Napoli dopo essere stato accostato a lungo negli ultimi giorni: spunta il nuovo intreccio dalla Germania, ecco cos’è successo con il colpo di scena decisivo.

Napoli, non giocherà con Conte: la conferma dalla Germania

Come riportato da Sport Mediaset il Borussia Dortmund è pronto a chiedere il prestito con diritto di riscatto di Renato Veiga. Il club tedesco è proiettato alla chiusura a gennaio del calciatore 21enne di proprietà del Chelsea: le fonti dirette in Germania confermano il colpo di mercato. Anche il Napoli aveva provato a chiudere il colpo da urlo, ma ora Conte si è soffermato su altri obiettivi di calciomercato per puntellare la rosa a sua disposizione.

L’allenatore del Napoli è molto concentrato a centrare gli obiettivi di inizio stagione, ma la strada è ancora lunga per cullare ancora il sogno Scudetto. Ormai ci siamo per il colpo di scena con l’addio a Renato Veiga, uno dei tanti obiettivi di calciomercato in casa azzurra.

La dirigenza partenopea vuole ambire a grandi palcoscenici con il ritorno immediato in campo internazionale. In casa Napoli tiene ancora banco il futuro di Kvara pronto a dire addio a gennaio a Conte: saranno giorni decisivi per trovare in tempi brevi anche un sostituto all’altezza, ma non sarà facile. Il Napoli vuole regalare nuovi innesti di caratura internazionale all’allenatore azzurro per competere fino in fondo con le altre big della Serie A come Atalanta ed Inter.

Un nuovo intreccio di calciomercato per essere protagonista anche in vista della prossima stagione: Renato Veiga saluterà nelle prossime ore il Chelsea per sposare il progetto del Borussia Dortmund dicendo addio a Napoli e Juventus.