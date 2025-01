Calciomercato: colpo Frattesi, svolta con lo scambio

In maniera del tutto inattesa arriva una svolta non di poco conto nel futuro di Davide Frattesi. Dopo settimane in cui si è parlato molto di lui, arriva la svolta nel suo futuro. Le parti, infatti, possono seriamente trovare l’intesa grazie ad uno scambio che può essere utile e vantaggioso per tutti e due i club.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio di uno dei talenti più puri in senso assoluto nella sua generazione per l’Italia. In tal senso, però, il poco spazio che sta trovando all’Inter può essere un problema sicuramente per lui ma anche per la Nazionale italiana, che non può pensare di fare a meno dei suoi inserimenti viste le sue doti.

Ne è consapevole sicuramente anche lui, che non a caso ha chiesto la cessione in questa sessione di calciomercato. Non vuole aspettare ulteriormente ed ovviamente tanti club sono pronti ad approfittare di questa situazione. Troppo limitante per lui Mkhitaryan, che continua ad essere decisivo. Sempre di più con gli anni che passano. Vuole dimostrare il suo valore.

Il centrocampista dell’Inter è pronto a salutare: le ultime

L’Inter, fino a questo momento, ha chiesto per Frattesi sempre una cifra che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Forte delle sue esigenze in termini economici e finanziari e del fatto che a gennaio solitamente i costi salgono per la penuria di soluzioni presenti in giro. Una cifra che per i club di Serie A è difficile da sborsare. Ed ora arriva una svolta importante.

Stando a quanto raccontato sul proprio profilo X da Ekrem Konur, infatti, la Roma fa sul serio per riportare in giallorosso Davide Frattesi, che è cresciuto nelle giovanili giallorosse e che vedrebbe di buon occhio un ritorno nella Capitale. In tal senso, è pronta a mettere sul piatto il cartellino di Zalewski, che sta trovando poco spazio con Ranieri.

Scambio, Frattesi firma in Serie A: svolta in questo affare

Chiaramente le parti poi dovranno lavorare per trovare la quadra sulla valutazione dei due calciatori e sul conguaglio che la Roma dovrà versare nelle casse dell’Inter. Ma a quanto pare il nome di Zalewski piace a Beppe Marotta ed a Simone Inzaghi. Attenzione, dunque: Frattesi si avvicina al rientro alla Roma. Con buona pace per il Napoli che pure ci aveva pensato.