Mercato Napoli, Meret ai saluti: l’erede arriva dalla Nazionale

Mercato Napoli, la strada per il rinnovo di Alex Meret si è messa di nuovo in salita e, con il contratto in scadenza nel 2025, è giusto pensare al suo futuro ed alla sua sostituzione. In tal senso il suo erede può essere il portiere della Nazionale italiana, capace sicuramente di non far sentire la mancanza dell’ex Udinese.

Le vie del calciomercato sono spesso imprevedibili ed ogni volta un singolo evento va a generare un effetto a catena che coinvolge, poi, tante altre realtà. In tal senso, in casa Napoli è innegabile che un discorso approfondito, a parte il caso Kvaratskhelia, lo meriti quello relativo al futuro di Alex Meret. Andiamo a vedere per quale motivo.

Sta disputando forse la sua migliore stagione in senso assoluto all’ombra del Vesuvio, ma per il momento il club ed il suo entourage, nonostante la volontà reciproca di andare avanti insieme, non sono arrivati a trovare la quadra. In tal senso il direttore sportivo Giovanni Manna si sta guardando attorno ed ora c’è un ritorno di fiamma per la porta dei partenopei.

Mercato Napoli, svolta nel futuro di Meret: le ultime sul rinnovo

Negli ultimi giorni da più parti è arrivata la notizia relativa ad una difficoltà ulteriore emersa per il rinnovo di Alex Meret che mette di nuovo il portiere azzurro nelle condizioni di vedere ombre nel suo futuro. Nonostante le sue prestazioni fino a questo momento superlative. Adesso, in tal senso, arriva una svolta non di poco conto.

A sorpresa, infatti, in casa Napoli potrebbe tornare in auge il nome di Guglielmo Vicario, numero uno straordinario attualmente in forza al Tottenham e che già in estate è stato accostato in maniera importante ai partenopei. L’ex Empoli può tornare di moda per un interessante intreccio di mercato con lo Slavia Praga.

Napoli, occhi sul portiere della Nazionale: ecco come stanno le cose

Il Tottenham, infatti, ha appena acquistato proprio dal club ceco il portiere Antonin Kinsky (che in estate è stato vicino al Napoli, per ammissione del presidente dello Slavia Praga) pagandolo 20 milioni di euro. Troppi per pensare a lui come ad un numero 12.

Per questo si sta facendo strada, per il momento nell’opinione pubblica, l’idea che Vicario possa essere sul punto di tornare in Serie A. E con il Napoli che cerca un portiere, l’azzurro in queste condizioni non può non essere uno dei primi nomi in lista.