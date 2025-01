Napoli, niente PSG: Mendes decide la squadra di Kvara

Il presidente De Laurentiis cercherà di vendere Kvara al miglior offerente. In pole resta il PSG, ma ora tutto può cambiare: ecco la nuova big d’Europa

Il Napoli continua a lavorare in ottica futura per allestire una rosa sempre più competitiva. Spunta un nuovo duello a distanza con una big d’Europa: ecco la decisione a sorpresa su Kvara con l’entrata in gioco del potente agente internazionale Jorge Mendes.

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per conoscere il futuro del talento georgiano Kvara. Potrebbe arrivare subito l’addio nei prossimi giorni, ma il PSG dovrà formulare l’offerta suggestiva in tempi brevi. Ora può entrare in gioco anche Jorge Mendes per fargli cambiare idea: ecco quello che sta succedendo in queste ore.

Napoli, beffa Mendes: ora spunta la nuova destinazione per Kvara

Un momento decisivo per conoscere il futuro di Kvara che è sempre più lontano dalla squadra azzurra. Il Napoli sta cercando già un sostituto all’altezza in vista dei prossimi mesi: spunta la verità sorprendente per arrivare alla chiusura definitiva dell’affare del talento georgiano.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Khvicha Kvaratskhelia è pronto a dire addio al Napoli in questa sessione di calciomercato. Dovrebbe arrivare l’offerta giusta in casa azzurra per convincere il presidente De Laurentiis a lasciarlo partire: ora ci sarebbe anche il potente agente internazionale, Jorge Mendes, che potrebbe entrare in gioco per l’addio sorprendente al Napoli. Il Manchester United continua a monitorare il talento georgiano: in pochi giorni tutto può cambiare con la beffa al PSG.

A fine settimana tornerà anche il presidente De Laurentiis impegnato per lavoro a Los Angeles: il telefono è bollente per arrivare così alla chiusura definitiva del colpo da novanta. Il Napoli dovrà così puntellare il reparto offensivo a disposizione di Conte che è molto concentrato a cullare il sogno Scudetto. Un nuovo intreccio da urlo con lo United che ha messo nel mirino nei mesi scorsi anche Victor Osimhen, volato in prestito al Galatasaray ad inizio settembre.

Tutto può cambiare improvvisamente per Kvara: il PSG dovrà subito spingere per arrivare alla chiusura, ma ora Mendes cercherà di fargli modificare la sua idea proprio nelle prossime ore. Il presidente De Laurentiis è intenzionato a dire addio alla stessa georgiano promesso sposo delle big d’Europa. Tutto si deciderà nei prossimi giorni per il bene di tutto l’ambiente.