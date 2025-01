Napoli, beffa Manna: intreccio con la Lazio

Il Napoli vuole ambire a grandi palcoscenici, ma occhio alla folta concorrenza con le big della Serie A. Che intreccio sensazionale con la Lazio

Il ds Manna è molto attento ai prossimi colpi di scena in ottica futura. Il Napoli è molto coinvolto nella lotta Scudetto per competere fino alla fine con Atalanta ed Inter: sarà un anno di transizione per ambire a grandi traguardi con l’immediato ritorno in Champions. Resta questo l’obiettivo primario della squadra azzurra: tutto può cambiare nei prossimi giorni.

La dirigenza partenopea ha intenzione di puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Spunta un nuovo intreccio con la Lazio per conoscere la sua prossima destinazione. Saranno ore frenetiche per conoscere i prossimi innesti di qualità in casa azzurra: ecco quello che succederà nei prossimi giorni. Il ds Manna dovrà monitorare attentamente i colpi di caratura internazionale soprattutto in caso di addio di Kvara promesso sposo del PSG.

Napoli, la mossa a sorpresa: l’affare si farà a gennaio

Il ds Manna vuole ambire a grandi palcoscenici per costruire qualcosa di duraturo con Antonio Conte. Il percorso è iniziato dallo stesso luglio, ma ora c’è bisogno di nuovi rinforzi per competere fino alla fine con le altre big della Serie A. Spunta un nuovo affare della Lazio: pronta la beffa al presidente De Laurentiis.

Come svelato dall’influencer ed esperto di calciomercato, Er Faina, la Lazio continua a monitorare l’affare per Nicolò Fagioli. Il talento della Juventus vuole e giocare e considera la squadra di Baroni un team eccezionale, secondo quanto si apprende dal suo tweet su X. Un momento decisivo per sognare in grande dopo che è stato accostato anche al Napoli: una nuova beffa per Manna che ha chiuso già Billing.

Un intreccio suggestivo di calciomercato per conoscere così in tempi brevi la sua nuova destinazione. Fagioli dirà addio alla Juventus dopo tante stagioni di proprietà dei bianconeri: il club torinese l’ha aiutato nei momenti difficili, ma ora le strade si separeranno.

Fagioli vuole recuperare il tempo perso finora con una nuova destinazione da urlo. Il centrocampista bianconero potrebbe così emulare il percorso di Rovella volando nella Capitale per vestire la maglia biancoceleste. Il patron Lotito ha intenzione di regalare nuovi colpi a Marco Baroni dopo un girone d’andata di alto profilo e davvero inaspettato.