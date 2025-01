Napoli, addio ADL: giocherà nella Roma

Il Napoli vuole continuare ad essere molto attivo sul fronte calciomercato, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare la beffa di Claudio Ranieri. Può firmare con la Roma a gennaio

La dirigenza partenopea è molto presente in queste ore sul mercato di gennaio. La sessione invernale può regalare nuovi innesti di qualità ad Antonio Conte, ma occhio all’intreccio con la Roma per l’obiettivo condiviso proprio con i giallorossi.

Il ds Manna è al lavoro per costruire una rosa del futuro iniziando a pensare anche alla prossima stagione. Antonio Conte è molto concentrato a centrare l’obiettivo stagionale, ossia il ritorno immediato in Champions League. Ormai ci siamo per andare fino in fondo per competere con le altre big della Serie A come Inter ed Atalanta che tengono il passo degli azzurri. Ora è pronta la beffa in casa Napoli per un nuovo colpo di scena: Ranieri vuole subito anticipare il presidente De Laurentiis, può arrivare subito a gennaio.

Napoli, Ranieri ha scelto il nuovo colpo: si libera subito a gennaio

Un nuovo affare da urlo in casa Roma: conosciamo gli ultimi dettagli per anticipare il Napoli. La Roma intende fare sul serio per rinforzare la rosa di Claudio Ranieri dopo un avvio da dimenticare. La dirigenza giallorossa è al lavoro per chiudere subito un nuovo colpo in difesa: ecco l’intreccio decisivo.

Come Sky Sport il terzino dell’Ajax, Devyne Rensch, è pronto a dire addio al club olandese già a gennaio: il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno e così si libererebbe subito a gennaio. Il club giallorosso cercherà di regalare a Claudio Ranieri un nuovo innesto di qualità per rinforzare le corsie esterne: il classe 2003 è pronto a dire addio al club che l’ha visto crescere in tutti questi anni con il suo approdo all’età di 13 anni.

Un momento decisivo per arrivare alla chiusura definitiva. Ecco il colpo di scena per puntellare la difesa a disposizione di Claudio Ranieri: Rensch è stato seguito a lungo anche dal ds Manna, ma ora dovrà virare su altri obiettivi di caratura internazionale. Il rinnovo contrattuale non è ancora arrivato e così il laterale dell’Ajax vuole subito andare via: la Roma ha intenzione di chiudere subito l’affare da urlo. Ormai ci siamo per regalare il primo innesto di gennaio a Ranieri che è tornato in panchina dopo anni.