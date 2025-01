Calciomercato, niente Napoli: Garnacho in Serie A

Un colpo di scena per il futuro di Garnacho. Il classe 2004 del Manchester United sbarca subito in Serie A, ma che beffa per il Napoli: ecco la sua nuova squadra

Saranno ore decisive per conoscere la prossima destinazione del talento argentino Garnacho. Il classe 2004 è pronto per una nuova sfida nella sua carriera dopo essersi imposto con la maglia del Manchester United: chiusura definitiva in Serie A, ma non vestirà la maglia azzurra del Napoli.

Saranno ore frenetiche in casa azzurra per conoscere il futuro di Garnacho. Il talentuoso giocatore argentino è stato accostato a lungo al Napoli, ma può arrivare la beffa a sorpresa per il presidente De Laurentiis. Un momento decisivo per ambire a grandi palcoscenici dicendo addio al Manchester United: un top club italiano è sulle sue tracce con la bomba di mercato sganciata pochi minuti fa. Ormai ci siamo per arrivare alla chiusura dell’affare.

Napoli, Garnacho sbarca in Serie A: non vestirà la maglia azzurra

Come svelato dal portale Caught Offside, anche la Juventus è sulle tracce del talentuoso giocatore argentino del Manchester United Garnacho. Il classe 2004 vuole subito cambiare aria dopo le numerose panchine collezionate con Amorim: il giocatore dei Red Devils è stato accostato al Napoli nelle ultime ore con la bomba sganciata da Sportitalia.

La Juventus cercherà di allestire una rosa sempre più competitiva per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Il ds Giuntoli è al lavoro per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa di Thiago Motta che dovrà svoltare definitivamente in campionato. Sono arrivati tanti pareggi in questa prima parte del suo percorso alla guida dei bianconeri: qualcosa dovrà cambiare per raggiungere subito risultati più soddisfacenti.

Il suo profilo è stato monitorato a lungo anche dal ds Manna, ma occhio anche alla Juventus pronta a preparare il colpo beffa. Il Napoli continuerà ad avere la meglio sul fronte calciomercato per nuovi innesti di qualità da regalare ad Antonio Conte. Ormai ci siamo per un nuovo colpo di scena con il talento argentino pronto a sbarcare in Serie A.

Tanti big del Manchester United vogliono avere fortuna in Italia dopo le scelte di Amorim: da Zirkzee a Garnacho passando per Rashford. Gli esuberi dei Red Devils potrebbero approdare subito in Italia per iniziare una nuova avventura da urlo in Serie A.