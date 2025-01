“Kvara via a zero”, annuncio improvviso: cosa succede

Il georgiano continua a tenere banco non solo in casa Napoli. E nelle ultime ore è uscita la possibilità di un addio da svincolato. I dettagli

È ormai ufficiale la rottura tra Kvaratskhelia e il Napoli. Le parole di Antonio Conte prima del Verona rendono praticamente impossibile ogni minima possibilità di riavvicinamento tra le parti. Il georgiano ha deciso che il suo futuro sarà lontano dal club partenopeo e in questi giorni di sta lavorando per trovare una soluzione. Come sappiamo, il PSG spinge per averlo subito, ma dalla Francia confermano che i transalpini preferiscono non sbilanciarsi visto che hanno di fronte ADL.

Intanto, però, in queste ultime ore è uscita la possibilità di un addio a zero tra Kvaratskhelia e il Napoli ancora prima della scadenza del contratto. Una ipotesi molto remota che i partenopei non hanno mai realmente preso in considerazione. Ma se non si dovesse trovare l’accordo con il PSG in questo calciomercato, non è da escludere che il georgiano punti a liberarsi al termine della stagione.

Calciomercato Napoli: Kvara via a zero solo in un caso

Ad aprire alla possibilità di un trasferimento di Kvaratskhelia a zero è Enrico Fedele ai microfoni di Radio Marte. L’ex procuratore dei fratelli Cannavaro conferma come c’è l’ipotesi che il calciatore si svincoli se non si riesce a trovare l’intesa con il PSG in questa sessione di calciomercato. Una pista molto remota per diversi motivi, ma da tenere in considerazione visti i rapporti ormai ai minimi termini tra l’entourage del giocatore e De Laurentiis.

L’articolo 17, infatti, permetterebbe a Kvaratskhelia di liberarsi pagando un indennizzo (magari con soldi dati dal PSG) a patto di trasferirsi all’estero. Una ipotesi assolutamente fattibile soprattutto nel calciomercato estivo. Per ora è una possibilità non presa in considerazione tra le parti nella speranza di arrivare ad una fumata bianca. Ma se il Napoli si dovesse opporre con forza, allora attenzione a questa ipotesi.

Le trattative tra Napoli e PSG, comunque, proseguono senza sosta e la volontà è quella di chiudere in poco tempo. Naturalmente bisogna trovare l’intesa su tutti i punti e non è semplice. Ma dalla Francia si dicono fiduciosi di poter arrivare alla fumata bianca addirittura entro questa settimana.

Mercato Napoli: prosegue la caccia al sostituto del georgiano

La cessione di Kvaratskhelia in questa sessione di calciomercato potrebbe dare al Napoli la possibilità di andare a prendere un sostituto di livello. Il nome in pole position resta Garnacho, ma attenzione anche ad altri profili al vaglio della società campana.