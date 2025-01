Serie A: Ancelotti in panchina, firma dopo l’esonero

Il tecnico emiliano è pronto a ritornare in Italia nei prossimi mesi. Un club potrebbe a sorpresa puntare su di lui per sognare in grande

Carlo Ancelotti resta un tecnico molto apprezzato nonostante qualche passo falso fatto negli ultimi mesi. La debacle in Supercoppa di Spagna ha sicuramente segnato in parte un po’ la stagione dei Blancos e dai medici iberici addirittura parlano della possibilità di un esonero immediato. Il tecnico sarebbe finito nel mirino di Perez e per questo motivo non sono da escludere delle novità importanti magari già nei prossimi giorni. Al momento la certezza sembra rappresentata dal fatto che le parti si divideranno al termine della stagione.

Nel futuro di Ancelotti, comunque, potrebbe esserci la Serie A. Il tecnico parmense è molto stimato nel nostro campionato e anche da parte sua c’è la volontà di riscattare un periodo non facile nel nostro campionato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma un club è pronto a mettere sul piatto una proposta importante in caso di separazione con il Real Madrid.

Ancelotti in Serie A: ecco con chi firma

Al momento Ancelotti è concentrato a fare bene soprattutto con il Real Madrid. C’è la necessità di cambiare passo se si vuole puntare in alto e magari continuare insieme fino al termine della stagione. Poi molto probabilmente, nonostante un contratto fino al 2026, la separazione e l’inizio di una avventura diversa. Si è parlato tanto di nazionali, ma c’è una avventura che lo stuzzica molto e sulla quale non è da escludere che si possa arrivare alla fumata bianca.

Stando alle ultime informazioni, la Roma non ha assolutamente perso di mira la possibilità di portare Ancelotti in panchina e sappiamo quando il tecnico sia legato all’ambiente giallorosso. La presenza di Ranieri in società rappresenterebbe una sorta di garanzia e per questo motivo immaginiamo che alla fine si possa arrivare alla fumata bianca soprattutto se si dovesse registrare una rottura con il Real Madrid.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle riflessioni visto che non è assolutamente certo l’addio di Ancelotti al Real Madrid. Ma la Roma resta alla finestra e a questo punto vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Il nome di Ancelotti resta uno da prendere in considerazione per Roma in questo momento e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e se si arriverà alla fumata bianca in un prossimo futuro.