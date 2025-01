Napoli: rinforzo a centrocampo, si chiude subito

I partenopei stanno provando a chiudere due colpi con l’addio di Kvara e uno potrebbe essere un altro mediano. C’è un nome in pole position

L’addio di Kvara potrebbe portare due e non solo un colpo. Stando alle informazioni di Sky Sport, l’idea di puntare su un nome importante per sostituire il georgiano non convince molto ADL. Per questo motivo, al momento, le piste costose per il ruolo di esterno sono bloccate. I partenopei vorrebbero con i soldi della cessione del proprio numero 77 prendere sia un giocatore che prenda il suo posto, ma anche un centrocampista.

L’idea di un rinforzo in quel reparto è sempre nella testa di Manna. Il direttore sportivo del Napoli starebbe vagliando la possibilità di prendere un centrocampista in questa seconda parte di calciomercato nonostante l’arrivo di Billing. Si tratta di una ipotesi assolutamente da valutare visto che, almeno per il momento, non si hanno delle certezze su come si muoveranno i partenopei dopo la partenza di Kvara.

Calciomercato Napoli: idea centrocampista, le ultime

Billing è un giocatore che darà una mano molto importante al Napoli, ma l’idea è quella di riuscire a portare un altro rinforzo in quel reparto. Per questo motivo ad oggi si sta ragionando sulla possibilità di puntare su un giocatore meno costoso sull’esterno e dare a Conte un calciatore con caratteristiche differenti da quelle di adesso in mediana. E ci sono due nomi che stuzzicano molto il direttore sportivo e uno di questi sarebbe in pole position.

Secondo le ultime informazioni, il Napoli non ha assolutamente mollato la presa per Pellegrini. Il centrocampista della Roma resta un obiettivo in questo calciomercato. E, in caso di apertura da parte dei capitolini, non è da escludere che ci possa essere un tentativo per portarlo alla corte di Conte. Ma non è l’unico giocatore e per questo motivo attenzione ai prossimi giorni.

Il Napoli non avrebbe abbandonato neanche l’idea di prendere Frattesi. Se la Roma non dovesse dare il via libera per Pellegrini, i partenopei virerebbero con forza sul centrocampista dell’Inter. Per il momento siamo nel campo delle valutazioni e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

La certezza è rappresentata dal fatto che Pellegrini e Frattesi rappresentano un doppio obiettivo di calciomercato del Napoli in questo momento. E vedremo nei prossimi giorni cosa succederà e quali saranno le scelte.