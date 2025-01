Brutto infortunio, salta Atalanta-Napoli e non solo

Non solo calciomercato, ma anche calcio giocato. E per un tecnico non arrivano delle buone notizie a causa di un problema fisico

Il calciomercato sta per entrare nel vivo, ma con lui anche la stagione. Il giro di boa è stato ormai messo alle spalle e da questo momento in poi ogni singolo punto può essere considerato fondamentale. La speranza degli allenatori è quindi quella di non dover fare conto con infortuni che rischiano comunque di complicare e non poco la rincorsa ai singoli obiettivi prefissati ancora prima di partire.

Ma purtroppo ci sono brutte notizie per un tecnico. Un infortunio costringerà il giocatore a saltare Atalanta-Napoli e non solo. Una tegola importante considerato anche il periodo di diversi big match in programma. Ma il guaio fisico è un po’ più grave di quanto previsto e per questo motivo il giocatore dovrà stare ai box per diverso tempo. Vedremo naturalmente nei prossimi giorni quando potrà tornare a disposizione del tecnico.

Infortunio e lungo stop: niente Atalanta-Napoli

Atalanta-Napoli rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. La Dea ci arriva da un periodo non brillantissimo e da un match infrasettimanale contro la Juventus. I partenopei, nonostante l’assenza di Kvara, sembrano aver ritrovato un po’ di brillantezza e questo sta consentendo di alimentare il sogno Scudetto. La trasferta in terra orobica comunque resta importante per capire meglio le ambizioni dei partenopei.

E in casa della Dea non arrivano delle buone notizie. Koussounou durante la partita contro l’Udinese ha rimediato un infortunio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto degli adduttori. Non sicuramente una buona notizia visto che il centrale salterà Juventus e Napoli e rischia di stare ai box per lungo tempo. Bisognerà aspettare gli esami strumentali dei prossimi giorni per capire meglio l’entità del recupero. Ma per lui il mese di gennaio potrebbe essere finito con qualche settimana di anticipo.

Non sicuramente una buona notizia per l’Atalanta visto che l’ex Leverkusen è uno dei punti fermi della formazione di Gasperini e la sua assenza in un periodo come questo rischia di avere un peso non indifferente. Naturalmente per avere un quadro un po’ più chiaro bisognerà aspettare i prossimi giorni e la speranza della Dea è che possa comunque recuperare nel minor tempo possibile.

Per il momento la certezza è rappresentata dal fatto che Koussounou non ci sarà in campo contro Juventus e Napoli. Una tegola importante per Gasperini considerato anche l’infortunio di Djimsiti.