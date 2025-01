Mercato Napoli, svolta per l’erede di Kvara: affondo e scelta fatta

Mercato Napoli, arriva la svolta per l’erede di Kvaratskhelia, che si fa ogni giorno che passa più vicino al Paris Saint Germain. In tal senso, gli azzurri sono pronti ad affondare il colpo e la scelta è stata presa da questo punto di vista. In tal senso, non può non lasciare tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Sono tanti i motivi per sorridere in casa azzurra, senza ombra di dubbio alcuna. A partire, ovviamente, dal primo posto in classifica, fino ad arrivare allo straordinario rendimento che tutti i calciatori stanno avendo. Anche i comprimari, che ogni volta che vengono chiamati in causa stanno dando delle risposte eccellenti ed al di sopra delle aspettative.

Nonostante questo, però, il tema centrale in questi giorni, tra i tifosi e non solo, è quello che ruota attorno a Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, è ogni secondo che passa più vicino al Paris Saint Germain, con il Napoli chiamato a trovare un suo erede. In tal senso, adesso arriva una svolta non di poco conto in questa operazione.

Mercato Napoli, colpo di scena per l’erede di Kvara

Non è facile trovare un giocatore di questo livello in giro per l’Europa. Ancor di più in una sessione tanto particolare e complicata da gestire come quella di gennaio. Manna, in tal senso, ha questo arduo compito e non ha nessuna intenzione di sfigurare. In tal senso, adesso però arriva una svolta non di poco per l’erede di Kvaratskhelia. Andiamo a vedere perché.

Stando a quanto raccontato da Christophe Berard, giornalista di “Le Parisien“, a Radio Marte, il Paris Saint Germain ha offerto come contropartita per il georgiano anche Marco Asensio, talentuoso esterno mancino in forza ai parigini che, però, in questa stagione ha trovato poco spazio fino a questo momento. Ed ha svelato anche la posizione del ragazzo.

Napoli, scelto l’erede di Kvara: il giocatore ha deciso

A quanto pare, però, Marco Asensio non sembra intenzionato a lasciare Parigi per trasferirsi al Napoli, nonostante non sia, per ovvi motivi, contento dell’impiego che fin qui ha avuto.

Al momento, dunque, l’ipotesi di una doppia contropartita per Conte per abbassare le richieste di Aurelio De Laurentiis non sembra trovare particolare seguito. Il patron azzurro continua, intanto, a chiedere 80 milioni di euro.