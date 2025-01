Mercato Napoli, salta il colpo dallo United: “colpa” di McTominay

Mercato Napoli, per il colpo dal Manchester United arriva una svolta importante. Sfuma in maniera definitiva questa operazione praticamente sul nascere e la “colpa” di questo esito negativo dell’operazione è di Scott McTominay. Andiamo a vedere le ultime notizie e che cosa bisogna sapere in tal senso.

Gli azzurri continuano a sondare il calciomercato internazionale in cerca dei profili giusti da consegnare ad Antonio Conte. Ancor di più dopo che è esploso in maniera definitiva il caso Kvaratskhelia, che sta spingendo come non mai per andar via e per proseguire altrove la propria carriera. Non sarà facile, ovviamente, trovare un profilo come il suo e di pari valore.

In tal senso, da tempo si parla di una pista molto calda per il Manchester United, dal momento che sono diversi i profili che sono stati accostati agli azzurri. Da Alejandro Garnacho fino ad arrivare a Joshua Zirkzee, passando per voci che riguardano anche Hojlund. In tal senso, però, l’affare che sembrava più caldo sfuma in maniera definitiva ed inevitabile.

Mercato Napoli, niente da fare per l’affare con lo United

Il problema in questione riguarda uno specifico aspetto del regolamento della FIGC. Come è noto, infatti, si possono avere solo due calciatori extracomunitari in rosa. Gli azzurri in estate hanno sfruttato un cavillo per prenderne tre, acquistando il brasiliano David Neres e poi gli scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour.

Questo è stato possibile grazie ad una postilla al regolamento, che consente uno slot extra, per così dire, per un calciatore britannico e per uno albanese. Nonostante se ne sia parlato tanto, dunque, allo stato attuale delle cose il Napoli in nessun caso potrebbe tesserare l’inglese Marcus Rashford dal momento che ha già acquistato due extracomunitari ed ha sfruttato anche lo slot aggiuntivo per un britannico. McTominay o Gilmour, insomma.

Napoli, McTominay fa sfumare una operazione: ecco perché

Anche se se ne è lungo parlato, la pista che porta a Rashford è da escludere totalmente per il Napoli. Discorso diverso, invece, per l’argentino Alejandro Garnacho, dal momento che ha passaporto spagnolo.

Ed anche per quanto riguarda Dan Ndoye del Bologna ed altro obiettivo di Manna. E’ svizzero, infatti, ma per gli elvetici avviene una equiparazione a tutti gli effetti rispetto a quelli della Comunità Europea.