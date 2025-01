Terremoto nella Juve: scontro con Thiago Motta, fuori 4 giocatori

In casa Juventus la situazione non sembra placarsi ed ora scoppia un autentico caso. Pare, infatti, che il tecnico Thiago Motta sia praticamente arrivato ai ferri corti ed allo scontro con ben quattro calciatori. Nei confronti dei quali avrebbe poi deciso di attuare il pugno di ferro, come si suole dire.

Dopo un calciomercato estivo comunque importante e con un valore della rosa davvero di altissimo profilo, ci si aspettava sicuramente di più dalla Juventus. I bianconeri, però, sin dall’inizio della stagione stanno evidenziando degli enormi problemi di equilibrio. Se si coprono, non subiscono ma non trovano praticamente la via della rete. Se si scoprono, diventano troppo fragili dietro.

Il risultato di una situazione di questo tipo sono i 12 pareggi fin qui conquistati in Serie A, con la squadra di Thiago Motta che ha accumulato un ritardo impressionante rispetto al Napoli ed alle altre pretendenti per il titolo. In tal senso, pare che anche nello spogliatoio la tensione sia altissima tra il tecnico ed almeno una parte del gruppo squadra.

Juventus, terremoto: tensioni tra il tecnico e la squadra

Ci si aspettava che il tecnico ex Bologna potesse avere un impatto maggiore su questa realtà, ma il campo fin qui ha detto altro. Molte scelte sono state a dir poco criticate, dal momento che alcuni calciatori sono letteralmente scomparsi dai radar per lunghi periodi. Ma in tal senso emerge adesso un retroscena che potrebbe spiegare tutto.

Stando a quanto raccontato da Massimo Brambati, ex calciatore, a Nextweek, Thiago Motta ha avuto dei diverbi importanti con quattro calciatori della Juventus. Si tratta di Dusan Vlahovic, Douglas Luiz, Danilo ed Andrea Cambiaso che, infatti, sono stati messi poi da parte. E che vengono impiegati ormai solo in caso di necessità.

Thiago Motta contro 4 calciatori: decisione forte

I due casi più eclatanti sono sicuramente quelli relativi a Vlahovic e Cambiaso che, a lungo decisivi ed indicati come le icone di questo nuovo corso in casa Juventus, sono scomparsi dai radar. Il primo per ragioni ufficialmente fisiche, il secondo con scelte tecniche che in pochi hanno compreso.

A quanto pare, dunque, la strada per Thiago Motta è più in salita di quelle che erano le aspettative iniziali. Da vedere, adesso, se riuscirà oppure no ad invertire la rotta. I tempi per il treno Champions League iniziano a stringere.