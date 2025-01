Napoli, svolta per il rinnovo: accelerata e firma ad un passo

In casa Napoli continuano ad andare avanti le trattative per i rinnovi, dal momento che sono diversi i discorsi aperti sul tavolo. In tal senso, su un fronte arriva una svolta importante, dal momento che nella trattativa c’è stata una accelerata importante. Ora la firma sul nuovo contratto è più vicina che mai.

Come detto, sono tanti i fascicoli relativi ai contratti da rinnovare aperti sul tavolo degli azzurri. Quello più difficile e controverso è sicuramente quello relativo a Khvicha Kvaratskhelia, con la trattativa che, però, purtroppo per molti tifosi azzurri, si è conclusa nel peggiore dei modi. Il calciatore, infatti, ha chiesto la cessione al Paris Saint Germain.

Archiviato, o per meglio dire messo momentaneamente da parte, il discorso relativo al georgiano, restano comunque tanti altri giocatori che hanno una situazione pendente che può diventare pericolosa da qui a qualche settimana. In tal senso, per un azzurro arriva una svolta importante con il rinnovo, visto che le parti non sono mai state così vicine.

Napoli, svolta per il rinnovo: le ultime notizie

Bisogna sicuramente tenere sotto controllo come si sviluppa la situazione relativa ad Alex Meret, visto che il suo contratto scade tra qualche mese ed al momento non arrivano segnali per il rinnovo. Ma anche altre situazioni sono da monitorare, come quella relativa a Frank Zambo Anguissa. Nel contratto attualmente in essere c’è una clausola per il rinnovo automatico, ma il Napoli vuole riconoscergli un aumento.

Stando a quanto riportato sul suo account X dal giornalista di Relevo Matteo Moretto, però, il Napoli sta andando avanti nelle trattative per il rinnovo di Anguissa e tra le parti c’è un grande ottimismo visto che è volontà comune quella di proseguire insieme. E la volontà del centrocampista da questo punto di vista è assolutamente decisiva.

Accelerata improvvisa, rinnovo più vicino che mai

Il mediano con il numero 99, che con Antonio Conte ha raggiunto degli standard di rendimento impressionanti, avrebbe dato, infatti, massima priorità alla permanenza al Napoli ed al momento non vuole saperne di altre esperienze.

Al momento il contratto di Anguissa scade nel 2025, ma c’è una opzione presente in esso che può attivare il club per prolungare questo accordo di altri due anni. Insomma, il Napoli è blindato, ma vuole riconoscere al calciatore un adeguamento per premiare il suo rendimento ma anche il suo attaccamento.