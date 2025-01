Napoli, incontro in Spagna per l’erede di Kvara: pronti 50MLN

Definita la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, il Napoli è ora pronto a chiudere per l’erede del georgiano.

Stando alle ultime notizie, infatti, da che si trovava a Montecarlo per definire gli ultimi dettagli con il club parigino, il direttore sportivo Giovanni Manna è volato in Spagna, a Barcellona, per parlare con gli agenti di quello che sarebbe il prescelto per sostituire il 77. Antonio Conte ha deciso, non c’è altra opzione, motivo per il quale il Napoli sarebbe pronto ad andare all’assalto con l’obiettivo di mettere a disposizione del salentino l’attaccante il prima possibile.

Ovviamente è prematuro parlare di affare fatto, ma l’impressione è che ci siano tutti i presupposti per raggiungere la fumata bianca già nelle prossime ore.

Incontro in Spagna per l’erede di Kvara: affondo Napoli

Khvicha Kvaratskhelia è oramai il passato. Definita la sua cessione al Paris Saint Germain, il Napoli si starebbe ora dedicando alle trattative per il suo sostituto, giocatore scelto senza troppi fronzoli da Antonio Conte. Il salentino vuole lui e nessun altro, ed è per questo che Giovanni Manna ha preso il primo aereo in direzione Barcellona per parlare con gli agenti del ragazzo.

I presupposti per trovare un accordo ci sarebbero tutti, anche perché lato calciatore filtrerebbe un entusiasmo importante per una possibilità del genere. Non resta da capire adesso non tanto quando, ma in quanto tempo questa trattativa potrebbe andare in porto, anche perché Antonio Conte ha l’urgenza di avere in rosa il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, anche se per il momento Neres non ha fatto rimpiangere nessuno.

Dunque, stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il Napoli è pronto all’assalto di Alejandro Garnacho del Manchester United. Le parti sarebbero al lavoro per cercare di trovare un accordo che si pronostica essere piuttosto oneroso, sia lato calciatore che club. Ma non potrebbe essere altrimenti considerata l’importanza del calciatore che si starebbe muovendo in questa finestra di calciomercato.

50MLN per l’erede di Kvaratskhelia

Il Napoli è pronto ad affondare il colpo decisivo su Alejandro Garnacho. Antonio Conte vuole lui e solo lui per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, promesso sposo al Paris Saint Germain. Nel corso di questi giorni si sono anche valutati i profili di Federico Chiesa e Dan Ndoye del Bologna, ma il salentino ha espressamente richiesto un giocatore che potesse non fargli rimpiangere il georgiano, e dunque il classe 2004.

Manchester United e Napoli starebbero trattando, con il club partenopeo addirittura pronto a sborsare 50 milioni di euro per portare in Serie A Garnacho. Pensandoci, alla fine, non potrebbe essere altrimenti, anche perché stiamo comunque parlando di un calciatore di caratura internazionale, giovane, che in azzurro potrebbe raggiungere l’apice della sua carriera.