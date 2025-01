Non solo Garnacho per il Napoli: altro colpo di lusso dalla Premier

Napoli scatenato, visto che Alejandro Garnacho potrebbe non essere l’unica grande firma di questo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando su un altro grande giocatore della Premier League, un po’ in difficoltà in questa prima parte di stagione, proprio come l’argentino. Antonio Conte avrebbe individuato in questo attaccante il profilo ideale col quale andare a compiere il definitivo salto di qualità lì davanti, motivo per il quale il club azzurro potrebbe sfruttare gli introiti della cessione di Kvaratskhelia per portare anche quest’altro campione a(l) Napoli.

Non solo Garnacho: altro colpo di lusso dalla Premier

Il Napoli ha intenzione di fare sul serio dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia. Perdere un giocatore di questo calibro, a gennaio, farebbe traballare chiunque, tranne il club azzurro a quanto pare, che si starebbe muovendo benissimo in questo calciomercato con gli introiti dell’uscita del georgiano (75 milioni di euro).

Il fatto è che il Napoli non avrebbe in mente di mettere a segno solo il colpo Alejandro Garnacho. Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna vorrebbe regalare un altro innesto di lusso ad Antonio Conte, andando a pescare sempre dalla Premier League. Inutile dire che la situazione è più semplice a dirsi che a farsi, complice anche l’importanza del giocatore che il club azzurro starebbe andando a trattare, ma l’impressione è che la strada intrapresa possa essere quella giusta, con il salentino che pregusta la possibilità di avere un attacco titanico in questa seconda parte di stagione.

Il Corriere dello Sport di questa mattina riporta infatti che il Napoli avrebbe iniziato a seguire con interesse l’evolversi delle situazioni legate al futuro di Timo Wener, attaccante del Tottenham che fino a questo momento in stagione ha totalizzato 26 presenze, 3 assist ed un solo gol con la maglia degli Spurs. Numeri tutt’altro che esaltanti, ma che potrebbero migliorare grazie alla cura Antonio Conte.

Il Napoli pesca ancora dalla Premier: affare da 15MLN

In questo gennaio dalla Premier League potrebbero arrivare non uno, bensì due rinforzi per il Napoli di Antonio Conte. Il primo è senza ombra di dubbio Alejandro Garnacho, erede eletto di Khvicha Kvaratskhelia, oramai promesso sposo al Paris Saint Germain.

Il secondo, a sorpresa, stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, potrebbe essere Timo Werner, che da quando ha lasciato il Lipsia è come se si fosse smarrito. L’attaccante tedesco, classe 1996, rappresenterebbe essere quell’opportunità di mercato che il Napoli è pronto a cogliere al volo, complice anche il fatto che ad oggi il valore del suo cartellino si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, praticamente il nulla se si considera che nell’estate del 2020 il Chelsea ne sborsò 60 ed oltre per strapparlo al Lipsia.