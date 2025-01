Serie A, accordo con il giocatore: sfuma un obiettivo per il Napoli

Il giocatore sembrava destinato a giocare in Serie A con la maglia del Napoli a partire da questo gennaio, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno avrebbe raggiunto un accordo per sbarcare in Italia ma non con il club partenopeo. Si tratterebbe essere di una vera e propria beffa per Antonio Conte, che da tempo era sulle tracce di questo profilo giovane ma allo stesso tempo con esperienza internazionale, considerati i suoi anni ad alto livello con un’altra grande d’Europa.

Da qui a parlare di affare fatto, comunque, ce ne vuole, anche perché i due club non avrebbero ancora trovato un accordo, motivo per il quale la palla passa nelle mani del Napoli, che non deve fare altro che decidere se reinserirsi nella corsa al giocatore o farsi da parte.

Accordo per sbarcare in Serie A, ma non al Napoli

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato del Napoli, i cui piani sarebbero stati leggermente stravolti dopo le notizie trapelate in mattinata. Considerata la cessione di Khvicha Kvaratskhelia, la dirigenza partenopea si starebbe principalmente dedicando al sostituto del georgiano (Alejandro Garnacho), distaccando così gli occhi dalle altre operazioni, su tutte quella per l’esterno.

Nel corso di questi mesi di avvicinamento al calciomercato si era parlato tanto di quanto il Napoli fosse realmente interessato al giocatore, che a partire da questo gennaio giocherà in Serie A, ma non con la maglia azzurro indosso. Stanco di aspettare il club partenopeo, il calciatore si sarebbe trovato un’altra soluzione importante in Italia, che a quanto pare potrebbe concretizzarsi nel corso di questa settimana dopo l’importante accelerata nelle trattative delle scorse ore.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe trovato un accordo verbale con Devyne Rensch, esterno classe 2003, di proprietà dell’Ajax, che in questi mesi è stato con insistenza accostato anche al Napoli. Nonostante questo, comunque, parlare di affare fatto è prematuro, visto che mancherebbe ancora l’accordo tra i due club.

È fatta per il suo approdo in Serie A: affare da 12MLN

La Roma sta soffiando Devyne Rensch al Napoli. Dopo aver raggiunto una bozza di accordo con il giocatore, il club giallorosso si appresta a sedersi al tavolo delle trattative con l’Ajax per trovare una quadra definitiva anche sulle cifre finali dell’operazioni.

L’intenzione della Roma, ovviamente, è quella di trovare una formula vantaggiosa che possa comunque mettere a disposizione di Claudio Ranieri un giocatore di prospettiva, esperienza e qualità, ma i Lancieri non sembrerebbero avere alcuna intenzione di scendere a compromessi. Per Rensch servono almeno 12 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, cifra che la Roma potrebbe dirsi disposta a versare solo nel momento in cui, però, dovesse prima esserci una cessione. Questo potrebbe permettere al Napoli di rientrare in corsa per l’olandese, anche se l’impressione è che oramai sia acqua passata.