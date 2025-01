Napoli: infortunio Olivera, stop più lungo del previsto

Le condizioni del terzino uruguaiano continuano ad essere al centro delle attenzioni di Conte. Ecco come sta e quando rientrerà a disposizione

In casa Napoli si è pronto a tornare in campo per preparare la delicata sfida contro l’Atalanta. Un esame di maturità importante soprattutto se si vuole puntare ad un obiettivo importante come quello dello Scudetto. Sicuramente la sfida nasconde diverse insidie e per questo motivo la speranza di Conte è quella di poter contare su tutta la rosa a disposizione.

Restano comunque da valutare la situazione di alcuni infortunati. Sicuramente gli occhi sono puntati tutti su Olivera visto una sorta di emergenza in quel ruolo. La speranza da parte di Conte è quella di averlo tra i convocati, ma molto dipenderà da come si svilupperà la situazione e quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio la situazione.

Napoli: infortunio Olivera, le condizioni

La situazione che allarma maggiormente a Castel Volturno è quella di Olivera. Il difensore uruguaiano è uscito nel finale dalla sfida contro la Fiorentina per un problema fisico e si pensava addirittura ad una convocazione con il Verona. Così non è stato ed ora le sue condizioni sono da valutare.

Secondo le informazioni de La Repubblica, le condizioni di Olivera dovranno essere valutate prima dell’Atalanta. Si pensava ad unn recupero lampo tanto di un possibile ritorno in campo contro il Verona. Poi il problema al polpaccio non è stato superato e si è preferito non prendersi rischi inutili. Lo stesso sarà per domenica. Vedremo il giocatore tra i convocati solo in caso di un problema pienamente superato. Altrimenti toccherà ancora a Spinazzola in quel ruolo.

La speranza di Conte resta comunque quella di riuscire a recuperare Olivera almeno per la panchina contro l’Atalanta.. Spinazzola ha fatto il suo con il Verona, ma serve sicuramente l’uruguaiano per arginare la Dea.

Olivera, rinnovo sempre più vicino

Sono giorni fondamentali per quanto riguarda Olivera. Le ultime informazioni ci dicono di un suo rinnovo ormai ad un passo e vedremo se il prolungamento sarà festeggiato con il ritorno in campo dall’infortunio.