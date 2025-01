Napoli: addio Meret, scelto il nuovo numero uno

Il futuro del portiere sembra essere sempre più lontano dai partenopei e per questo motivo si ragiona sulla possibilità del sostituto

Conte punta molto su Meret, ma per il momento il rinnovo continua ad essere in un vicolo cieco. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di un prolungamento praticamente certo. La situazione, però, continua ad essere in bilico visto che al momento nessuna delle parti ha intenzione di fare un passo indietro. La richiesta dell’estremo difensore è molto chiara e anche quella del Napoli. L’obiettivo resta quello di arrivare ad un compromesso, ma per adesso in casa partenopea è tempo di guardare al sostituto per non farsi trovare impreparati in caso di addio con l’attuale numero uno.

Si è parlato tanto di Donnarumma, ma a sorpresa il portiere potrebbe rinnovare con il PSG. Per questo motivo nelle prossime settimane è destinata a nascere una nuova idea di calciomercato per sostituire Meret. Una ipotesi che vedremo se diventerà un qualcosa di reale oppure si resterà nel campo delle suggestioni.

Calciomercato Napoli: niente rinnovo per Meret, chi arriva al suo posto

Il futuro di Meret resta in bilico e il mese di febbraio si preannuncia decisivo. Secondo Il Mattino, nelle prossime settimane è previsto un nuovo incontro tra Pastorello e Manna e molto probabilmente sarà quello della svolta. In caso di fumata nera, sembra difficile pensare ad un rinvio considerato che l’accordo è in scadenza al termine della stagione.

Per questo motivo il Napoli presto potrebbe guardarsi intorno. L’ipotesi Donnarumma fatica a decollare e quindi occhio alla possibilità Carnesecchi. Il portiere dell’Atalanta è destinato durante il calciomercato estivo a cambiare squadra. Ci sta pensando da tempo l’Inter, ma ora i partenopei sono pronti ad inserirsi per battere la concorrenza e portare alla rosa di Conte un calciatore di assoluto livello per rendere ancora più forte la rosa.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che il Napoli spera sempre nel rinnovo di Meret. Ma in caso di fumata nera, il prossimo calciomercato estivo vedrà la necessità di portare a casa un nuovo portiere e Carnesecchi è un nome che piace molto a Manna.

Mercato Napoli: Carnesecchi resta un obiettivo

Il Napoli lavora per rinforzare la rosa e Carnesecchi rappresenta una possibilità se non dovesse arrivare il rinnovo di Meret. La priorità è quella di provare a prolungare con l’attuale estremo difensore, ma al momento tutti gli scenari sono da considerare.