Danilo sta firmando: salta tutto col Napoli, svelato dove giocherà

Oramai si era cominciato a fare il conto alla rovescia per quando sarebbe sbarcato in città, ma Danilo non diventerà un nuovo giocatore del Napoli.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’accordo tra il difensore brasiliano ed il club partenopeo si sarebbe estinto per colpa dei bianconeri, che dal nulla si sarebbero messi di traverso spingendo per far tornare in squadra il classe 1991. De Laurentiis, certo della serietà del giocatore, è rimasto scioccato dal modo in cui Danilo in un niente ha voltato le spalle non solo al Napoli, ma anche e soprattutto ad Antonio Conte, che in queste settimane ha insistito tanto per averlo a disposizione.

Danilo sta firmando, ma non con il Napoli: svelato dove andrà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Danilo, prossimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli. O meglio questo si credeva che potesse succedere in questo calciomercato, considerato il fatto che l’accordo tra le parti era stato raggiunto. Mancavano solo le firme, che a quanto pare potrebbero non arrivare mai.

Stando alle ultime notizie, infatti, Danilo sarebbe tornato sui propri passi dopo che il suo agente gli ha riferito di un’offerta più che allettante proveniente dal club bianconero. Per un momento il brasiliano è sembrato essere intenzionato a mantenere la parola data al club partenopeo, ma sentendo famiglia ed amici si è lasciato travolgere cambiando idea. Al momento, comunque, c’è da dire che la trattativa con il Napoli è ancora in piedi, perché fino a quando non tramonterà del tutto De Laurentiis cercherà comunque di metterlo a disposizione di Antonio Conte, ma l’impressione è che non ci sia più la stessa sicurezza di prima di vedere il classe ’91 in maglia azzurra a partire da questo calciomercato.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ciro Venerato, Danilo potrebbe accantonare la possibilità di firmare con il Napoli per tornare in patria, in Brasile, dove ad aspettarlo ci sarebbe uno storico club carioca per il quale l’ex Juventus ha già giocato.

Danilo snobba il Napoli: affare saltato

Da che sembrava essere un affare praticamente fatto, il trasferimento di Danilo al Napoli potrebbe saltare. Il tutto per colpa del Santos, che nelle scorse ore avrebbe seriamente tentato il difensore carioca presentandogli un’offerta più che allettante, i cui dettagli verranno svelati questa sera nel corso della Domenica Sportiva.

Danilo sembrerebbe essere propenso a mantenere la parola data al Napoli, ma la possibilità di tornare in patria lo stuzzica. Il classe ’91 si prenderà dunque dei giorni per decidere e valutare la soluzione migliore per il proseguo della sua carriera e vita, con il club partenopeo che rischia seriamente di rimanere con un pungo di mosche in mano.