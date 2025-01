Accordo totale con Garnacho, sta firmando: i dettagli

La telenovela relativa al futuro di Alejandro Garnacho è prossima a giungere al termine dopo che il ragazzo ha deciso cosa fare.

Stando alle ultime notizie, infatti, grazie anche all’intermediazione dei suoi agenti, il club avrebbe accontentato ogni richiesta, economica e sportiva, dell’argentino, entusiasta dall’idea di firmare con questa storica società europeo. Parlare di affare fatto, comunque, sembrerebbe essere prematuro, ma l’impressione è che già entro la metà della prossima settimana si potrà sapere di più in merito, con Garnacho che oramai avrebbe preso una decisione definitiva in merito al suo futuro.

Da capire adesso se questa sua volontà verrà soddisfatta, ma l’argentino è stato chiaro, e non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi.

Accordo totale con Garnacho: sta firmando

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Alejandro Garnacho, destinato a lasciare il Manchester United nel corso di questo calciomercato invernale. In settimana Ruben Amorim aveva speso parole d’elogio nei confronti dell’argentino, fatto sedere però in panchina questo pomeriggio in occasione della sfida di Premier League contro il Brighton.

Quest’esclusione vale più di mille parole, visto che conferma la marginalità di Garnacho nel progetto tecnico dei Red Devils. Il classe 2004 non è riuscito ad entrare nelle grazie dell’allenatore portoghese, motivo per il quale non c’è altra soluzione che lasciare Old Trafford e trovare migliore fortuna altrove. Questo scenario, quando c’era in panchina ten Hag, era impensabile, ma adesso l’argentino deve fare i conti con un Amorim che non guarda in faccia a nessuno, e Rashford ne sa qualcosa. Ed ecco che per evitare di mandare all’area non solo una stagione intera, ma addirittura una carriera, Garnacho si sarebbe rassegnato alla possibilità di poter diventare grande lontano da Manchester.

Nel corso di questi giorni per l’argentino si è anche parlato di Chelsea, ma stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il classe 2004 potrebbe essere l’edere a Napoli di Khvicha Kvaratskhelia. Non un compito semplice, ma Antonio Conte è sicuro che sia lui l’uomo giusto, al punto che De Laurentiis gli avrebbe messo sul tavolo un’offerta tanto allettante che Garnacho non ha potuto fare altro che accettare.

I dettagli dell’accordo con Garnacho

Il Napoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Alejandro Garnacho dopo che il giocatore negli scorsi giorni ha dato massima apertura al club partenopeo. Sfruttando questo, De Laurentiis è addirittura riuscito anche a strappare il sì definitivo dell’argentino dopo l’offerta che è stata fatta recapitare ai suoi agenti.

Da un punto di vista sportivo, tecnico ed economico, Napoli è la destinazione perfetta per Garnacho, per il quale sarebbe pronto un quinquennale da oltre 3 milioni di euro. Convinto il giocatore, adesso resta da parlare con il Manchester United, impresa che si prospetta essere piuttosto ardua.