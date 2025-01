erie A, hanno Rashford in pugno: accordo con lo United

La notizia, nell’aria già da diverse settimane, è prossima all’ufficialità: Marcus Rashford non vestirà più la maglia del Manchester United.

Nonostante il legame che c’era fra le parti, le problematiche nate nel corso di questi ultimi mesi si sono dimostrate essere irrisolvibili, con l’inglese che alla fine dei conti ne pagherà le conseguenze. Per un momento si è sperato e creduto che ci potesse essere un rappacificamento con Ruben Amorim, che invece è rimasto della sua idea di poter fare almeno del suo numero 10.

Rashford è duque diventata un’opportunità di mercato, con tante squadre che nel corso di questi giorni si sarebbero fatte avanti per capire la fattibilità dell’operazione. Una in particolare, però, è sembrata essere la più convincenti, al punto di avere in pugno il giocatore.

Hanno Rashford in pugno: si chiude

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Marcus Rashford, destinato a lasciare il Manchester United dopo tutte le problematiche che sono nate con Ruben Amorim nel corso di questi mesi. L’allenatore portoghese non lo ha ritenuto essere un giocatore essenziale per il suo gioco, al punto da metterlo senza troppi fronzoli alla porta.

Nonostante tutte le difficoltà dell’ultimo periodo, Rashford resta un profilo di caratura internazionale, che come volevasi dimostrare non sta avendo troppa difficoltà nel trovarsi una nuova squadra, visto che sono i club che bussano alla sua porta per capire se il calciatore è disposto a trasferirsi. L’inglese è un’opportunità di mercato che nessuno di vuole lasciar scappare, ma alla fine dei conti solo una squadra lo conquisterà, a patto che non sia già successo.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui propri profili social, la società in vantaggio nella corsa a Marcus Rashford sarebbe il Borussia Dortmund, che dopo la cessione di Danny Malen all’Aston Villa avrebbe la liquidità necessaria per chiudere l’accordo non solo con il giocatore, che ricordiamo guadagnare 14 milioni di sterline nette l’anno, ma anche con il Manchester United, che volgarmente parlando potremmo dire non vedere l’ora di liberarsene.

Stanno prendendo Rashford: intreccio con il Napoli

Il Borussia Dortmund potrebbe presto affondare il colpo su Marcus Rashford. Da spettatore interessato starebbe seguendo la questione anche il Napoli, che con il Manchester United avrebbe ancora in piedi i discorsi per Alejandro Garnacho.

Quello che più preoccupa dalle parti di Castelvolturno, è che nel momento in cui Rashford dovesse uscire, i Red Devils bloccherebbero la cessione dell’argentino per via dell’assenza in rosa di giocatori che possano ricoprire quel ruolo. Considerata anche la prossima cessione si Antony, promesso sposto al Real Betis, questo scenario potrebbe a sorpresa concretizzarsi, con il Napoli costretto di conseguenza a virare su altri obiettivi. Staremo a vedere.