Napoli, Ancelotti beffa ADL: giocherà nel Real Madrid

Una nuova mossa di calciomercato per beffare subito il Napoli. Il Real Madrid è pronto a sognare in grande per anticipare anche il presidente De Laurentiis: la verità

Saranno giorni frenetici di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli è molto concentrato alla stagione in corso, ma il ds Manna ha intenzione di regalare nuovi innesti di qualità allo stesso Antonio Conte. Un premio dopo la grande stagione fin qui disputati da Lukaku e compagni che continuano a cullare il sogno Scudetto: spunta l’intreccio con il Real Madrid, ecco la novità dell’ultim’ora.

La dirigenza partenopea è molto attiva in questi giorni decisivi di calciomercato. Il ds Manna è al lavoro per sognare in grande con la svolta decisiva in ottica futura: ecco la volontà decisiva di Carlo Ancelotti che ha chiesto nuovi rinforzi al presidente Florentino Perez. Ora proverà ad anticipare ancora una volta il Napoli che dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato.

Dopo l’addio di Kvara, il ds Manna vorrebbe subito regalare un sostituto all’altezza: i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere così il nuovo innesto in attacco. In pole c’è Garnacho del Manchester United, ma i Red Devils continuano a chiedere tanto: in alternativa è pronta la chiusura per Ndoye del Bologna.

Napoli, colpo in difesa: chiusura per Carlo Ancelotti

Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net, il Real Madrid targato Carlo Ancelotti è al lavoro per trovare nuovi colpi in difesa. La prima scelta per la fascia destra è Alexander Arnold, ma nelle ultime ore è apparso anche il nome di Ratiu come riportato dal giornalista Ramon Alvarez de Mon durante la live di Twitch di Ruben Martin. Un’operazione interessante vista la solidità del giocatore del Rayo Vallecano pronto a fare il definitivo salto di qualità.

Nei mesi scorsi è stato accostato anche al Napoli che sembra ormai aver virato su altri obiettivi di calciomercato. Il Napoli ha intenzione di allestire una rosa super competitiva per Antonio Conte dopo una stagione da incorniciare. Gli azzurri vogliono continuare a cullare il sogno Scudetto dopo la vittoria entusiasmante di Bergamo: Ratiu è pronto a vestire la maglia del Real Madrid come alternativa ad Arnold.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per chiudere subito la trattativa con il club spagnolo: il Napoli l’ha seguito a lungo, ma ora dovrà dire definitivamente addio al colpo di calciomercato.