Napoli, stanno prendendo Elmas: accordo ufficiale

Un nuovo annuncio sul futuro di Elmas pronto a rilanciarsi nel calcio che conta dopo l’avventura al Lipsia. Ecco la mossa a sorpresa per il centrocampista macedone

Elmas non vede l’ora di firmare un nuovo contratto con una big d’Europa. Saranno ore decisive per arrivare all’accordo ufficiale tra le parti: il ds Manna l’ha monitorato anche negli ultimi giorni, ma alla fine è arrivata la verità definitiva. Il presidente De Laurentiis è intenzionato a regalare nuovi colpi di caratura internazionale a Conte dopo una stagione da incorniciare: ecco l’intreccio decisivo.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi intrecci da urlo. Spunta la verità sul futuro del centrocampista macedone Elmas pronto a rilanciarsi subito a gennaio. Accostato alle big della Serie A, ormai è stato deciso dove giocherà nei prossimi mesi: l’annuncio è arrivato direttamente dalla Spagna proprio pochi minuti fa. Saranno ore decisive per conoscere il futuro dell’ex giocatore del Napoli che è stato ad un passo dal suo ritorno in Italia: conosciamo tutti i dettagli.

Napoli, la scelta di Elmas: ecco la sua prossima squadra

Un momento decisivo per sognare in grande, ma il Napoli dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato. Ecco la svolta definitiva per il futuro del centrocampista macedone.

Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net il Valencia è pronto a chiudere il colpo a centrocampo: il macedone ex Napoli Elmas vuole iniziare un nuovo percorso suggestivo. Nelle ultime settimane è stato accostato nuovamente agli azzurri e alla Lazio, ma ora il suo futuro potrebbe essere in Spagna. Il nuovo allenatore potrebbe dire addio ad uno dei tre calciatori, come Dani Gomez, Rafa Mir e German Varela per puntare tutto sul centrocampista macedone che può ricoprire ogni posizione dal centrocampo in su.

Il Napoli ha intenzione di chiudere altri due colpi nella sessione invernale di calciomercato. Serve immediatamente un sostituto di Kvara che è volato a gennaio al PSG: Garnacho è in pole, ma Ndoye potrebbe essere il piano B. Un momento decisivo per regalare subito nuovi innesti importanti a Conte pronti a sposare subito il progetto azzurro.

Tutto può cambiare nelle prossime ore, ma il Valencia è pronto a chiudere l’affare per Elmas: un momento decisivo per pensare così al futuro in casa azzurra con alternative di livello internazionale. Ormai ci siamo per l’annuncio ufficiale.