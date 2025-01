Napoli, beffato Manna: colpo in difesa, vola in Spagna

Un nuovo intreccio di calciomercato in casa Napoli: può subito giocare in Spagna, ecco il nuovo colpo a sorpresa dalla Premier League

Il presidente De Laurentiis è intenzionato a regalare nuovi innesti di caratura internazionale ad Antonio Conte. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande, ma pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo: può volare subito in Spagna per mettersi subito in mostra altrove.

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa di Antonio Conte per arrivare subito in Champions League. L’obiettivo primario è il ritorno nella massima competizione europea per vivere notti magnifiche al Maradona e nei migliori stadi internazionali, ma Di Lorenzo e compagni continuano a cullare il sogno Scudetto. Ora può arrivare una nuova beffa in casa azzurra con il colpo in Spagna: il doppio affare per chiudere un nuovo intreccio a centrocampo.

Napoli, affare in Spagna: il ds Manna pensa ad un altro colpo

Come svelato dal portale spagnolo El Nacional, l’Arsenal ha formulato un’offerta alla Real Sociedad pari a circa 25 milioni di sterline più i cartellin di Jakub Kiwior e Takehiro Tomiyasu per strappare il centrocampista spagnolo Martin Zubimendi. Il difensore polacco è stato accostato a lungo anche al Napoli in questa finestra di calciomercato, ma potrebbe così volare in Spagna per tornare ad essere protagonista nel calcio internazionale.

Dopo l’exploit con la maglia dello Spezia, è volato a Londra per farsi spazio tra le fila dell’Arsenal: finora non è stato utilizzato con continuità da Arteta ed è pronto a fare le valigie. Saranno gli ultimi giorni di gennaio davvero frenetici per conoscere le prossime trattative di calciomercato. Il Napoli cercherà di regalare il sostituto di Kvara che si è trasferito al Psg: in pole resta forte Garnacho, ma il piano B si chiama Ndoye del Bologna.

Saranno ore decisive per cercare di chiudere nuovi affari in vista della prossima stagione. Conte vorrebbe subito un difensore visto l’imminente addio di Rafa Marin che vuole giocare con maggiore continuità. Como e Villarreal cercheranno così di chiudere subito l’affare per il difensore spagnolo, ma serve un sostituto immediato.

Il ds Manna dovrà subito di regalare un nuovo innesto di qualità per affidarlo subito all’allenatore azzurro: Kiwior è pronto per una nuova avventura in Spagna, non vestirà la maglia del Napoli dopo un lungo corteggiamento.